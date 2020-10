Podlaski Urząd Wojewódzki kończy powoli całą procedurę wydawania decyzji potrzebnych do modernizacji całego podlaskiego ok. 70 km odcinka trasy Rail Baltica z Czyżewa do Białegostoku. Inwestycję realizuje PKP PLK SA.

Wydana w środę decyzja jest ostatnią z lokalizacyjnych, do końca października mają być wydane pozwolenia na budowę dla odcinków: Szepietowo-Łapy i na stację Białystok.

Wojewoda Bohdan Paszkowski poinformował, że na stacji Łapy będą zdemontowane stare perony, powstaną nowe. Powstaną wiadukty w miejscach, gdzie tory krzyżują się z układem drogowym. Piesi mają mieć do dyspozycji podziemne przejścia. Przypomniał, że cała infrastruktura ma umożliwić pociągom pasażerskim jazdę z prędkością 200 km/h, towarowym 160 km/h, choć na samej stacji takie prędkości nie będą rozwijane.

Wydana w środę decyzja nie dotyczy samego obiektu dworca, który będzie osobną inwestycją realizowaną przez innego inwestora.

Wojewoda podkreślił, że trasa Rail Baltica jest ważną nie tylko z punktu widzenia kolei, ale także dla rozwoju województwa podlaskiego. "Wszyscy wiążemy też nadzieję z tym, że ta trasa o charakterze międzynarodowym będzie kolejnym impulsem inwestycyjnym w infrastrukturze, który nie tylko się przełoży na kwestie związane z bezpieczeństwem, szybkością w ruchu towarowym i pasażerskim, ale również da nam konkretne efekty rozwojowe" - powiedział wojewoda.

Reklama

Modernizacja ok. 71-km odcinka Czyżew-Białystok Rail Baltica rozpoczęła się oficjalnie we wrześniu. Prace będą kosztować ok. 3,5 mld zł. Ok. 3 mld z tej kwoty pochodzi z UE z programu CEF. Odcinek Czyżew-Białystok jest ostatnim odcinkiem na trasie kolejowej Warszawa-Białystok, które nie jest jeszcze zmodernizowany. Gdy cała trasa będzie gotowa, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy ma trwać krócej niż półtorej godziny. Inwestycja ma być gotowa w 2024 r.

PKP PLK poinformowały w środę w komunikacie, że obecnie kładziona jest konstrukcja wiaduktu nad torami w Uhowie koło Łap. "To pierwsze budowane dwupoziomowe skrzyżowanie na modernizowanym odcinku z Czyżewa do Białegostoku. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizowana z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich za kwotę 10,4 mln zł netto zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym oraz usprawni komunikację w regionie" - podkreślono w informacji prasowej.

Wiadukt w Uhowie będzie miał 130 metrów długości, 25 szerokości. Będzie elementem drogowej obwodnicy Łap. Zastąpi obecny przejazd kolejowo-drogowy, połączy ul. Kolejową ze zmodernizowaną drogą wojewódzka nr 682. Jak zapowiada PKP PLK, główne prace mają być wykonane do końca 2020 r. Kierowcy mają z niego korzystać wiosną 2021 r. PKP PLK przypomniały, że na całej trasie Czyżew-Białystok Rail Baltica powstanie 25 dwupoziomowych skrzyżowań.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

kow/ dym/