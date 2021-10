„Zamierzamy przeanalizować ponownie korytarze (…), uzupełnić o aktualne dane, szukając racjonalnych rozwiązań, akceptowalnych zarówno pod kątem ruchowym, komunikacyjnym, społecznym, jak i środowiskowym” - napisał Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, do władz samorządów znajdujących się na wschód i na północ od stolicy. Od ponad pół roku, kiedy to drogowcy wskazali preferowany wariant, nie ustawały protesty dotyczące jej przebiegu. Najgłośniej sprzeciwiali się mieszkańcy okolic, którzy nie zgadzali się, by trasa pobiegła przez cenne przyrodniczo tereny. Zgody nie było też na przecięcie fragmentuczy realizację arterii przez coraz chętniej zabudowywane domami tereny na północ od Góry Kalwarii.