Podczas przeprowadzanej w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy próby zadymienia nie zadziałała prawidłowo wentylacja. W związku z tym strażacy odmówili odbioru tunelu. "Jeżeli wykonawca ponownie zgłosi dokumentację zgodnie z procedurą to przeprowadzimy kolejną kontrolę w tunelu POW" - przekazał PAP kpt. Bartosz Pruski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy podczas kontroli wzniecili sztuczny pożar. Jak dowiedziała się Gazeta Stołeczna nie zadziałało automatyczne oddymianie. Wentylatory zaczęły działać dopiero gdy ręcznie włączyli je pracownicy w centrali nadzoru. W związku z tym strażacy odmówili odbioru tunelu POW.

"Trwają testy i odbiory 13 systemów bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane w tunelu, np. uruchamianie oświetlenia awaryjnego, sprawdzanie systemu przesyłu danych, czujek przeciwpożarowych czy systemu odladzania. Odbywają się próby z gorącym dymem, które będą powtarzane m.in. w obecności straży pożarnej. Związane jest to z wprowadzaniem modyfikacji w sterowaniu wentylacją celem zwiększenia jej niezawodności. Sterowanie wentylacją odbywa się automatycznie" - przekazała rzecznik GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Zaznaczyła też, że tunel może zostać udostępniony kierowcom, gdy obiekt przejdzie pozytywnie wszystkie odbiory, a także uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydaną przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie tej decyzji jest uzależnione od wielu instytucji, które biorą udział w procesie odbiorowym. "Należy podkreślić, że jest to skomplikowany i pierwszy takiej długości obiekt drogowy realizowany w ciągu drogi ekspresowej. Niezmienne zakładamy, że oddanie do ruchu odcinka S2 między węzłami Puławska i Warszawa Wilanów nastąpi jesienią tego roku" - przekazała Tarnowska.

Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk