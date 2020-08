„Głównym założeniem pilotażu tej usługi PKP Mobility jest zapewnienie pasażerom tzw. ostatniej mili. Czyli skupienie pasażera nie tylko i wyłącznie na podróży koleją, ale zapewnienie mu również kontynuacji transportu” – powiedział na briefingu prasowym przed budynkiem dworca kolejowego w Gdyni dyrektor projektu w Biurze Strategii i Spraw Klienta PKP S.A., Marek Chrzanowski.

W Gdyni dostępnych jest dla podróżnych 10 samochodów marki nissan leaf, napędzanych elektrycznie.

„Docelowo w trakcie trwania pilotażu, który potrwa rok, liczymy, że ta usługa spotka się z dobrym odzewem. I będziemy mogli kontynuować ten projekt w innych lokalizacjach i docelowo również zwiększać flotę aut” – dodał Chrzanowski.

Oferta car-sharingu w ramach PKP Mobility skierowana jest dla pasażerów podróżujących w celach biznesowych, turystów i osób, które zasadniczą część podróży wolą odbyć pociągiem.

Aby zarezerwować samochód i odebrać go przed dworcem, należy kupić bilet na pociąg za pośrednictwem serwisu BILKOM i potwierdzić chęć wypożyczenia pojazdu z minimum dwugodzinnym wyprzedzeniem. Po sfinalizowaniu transakcji pasażer otrzyma link kierujący do aplikacji easyshare, gdzie po rejestracji może zarezerwować auto w interesującym go wariancie. Ponieważ przejazd pociągu jest monitorowany w systemie, pasażer ma gwarancję odbioru pojazdu po przyjeździe do Gdyni także w przypadku opóźnień.

Reklama

Wypożyczenia i zwrotu auta można dokonać w tej samej lokalizacji – na specjalnie oznaczonych miejscach postojowych przy dworcu Gdynia-Główna.

Oprócz wygodnego odbioru auta kierowcy mają m.in. możliwość darmowego parkowania w płatnych strefach i korzystania z buspasów.

Koszt wypożyczenia auta na godzinę wynosi 20 zł, a przy wypożyczeniu pojazdu na czas dłuższy niż cztery godziny opłata za godzinę korzystania z usługi wynosi sześć złotych.

Na stacji Gdynia-Główna działa też stacja ładowania samochodów. Podobne stanowiska z ładowarkami ecoMOTO funkcjonują też na ośmiu innych dworcach w Polsce.

BILKOM to platforma sprzedaży biletów stworzona przez spółkę PKP Informatyka. Poprzez nią podróżni w jednym miejscu - za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej - mogą kupować bilety na podróże pociągami sześciu przewoźników: PKP Intercity, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, POLREGIO, Łódzkiej Kolei Metropolitalnej, Kolei Wielkopolskich oraz Kolei Małopolskich. Ponadto, BILKOM jest też jedynym sklepem internetowym, w którym można kupić wspólny bilet na podróż realizowaną przez wymienione koleje.