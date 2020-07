Koncern Lufthansa, do którego należy flagowy niemiecki przewoźnik lotniczy, poinformował we wtorek, że w związku z kryzysem koronawirusowym zamierza zwolnić do 1000 pracowników kierowniczych i administracyjnych.

Liczba kierowniczych stanowisk ma się w całym koncernie zmniejszyć o 20 proc., co dotyczy zarówno jego zarządu, jak też zarządów spółek córek. Według władz koncernu, dzięki zgodzie akcjonariuszy Lufthansy na przyjęcie wielomiliardowego państwowego pakietu ratunkowego oraz obiecanej pomocy rządów Austrii i Szwajcarii finansowanie grupy jest na razie zapewnione. "Jednak pełne spłacenie państwowych kredytów i świadczeń wraz z odsetkami poważnie obciąży firmę w najbliższych latach i dlatego nie da się uniknąć długofalowego redukowania kosztów" - zaznaczyła Lufthansa. Według oceny samego koncernu, obecne ograniczenie ruchu powietrznego sprawia, iż jego nadwyżka personelu latającego wynosi aktualnie 22 tys. pełnoetatowych pracowników. Lufthansa chce jednak uniknąć zbiorowych wypowiedzeń i prowadzi ze związkami zawodowymi negocjacje w sprawie zgody na pogorszenie finansowych warunków zatrudnienia.\