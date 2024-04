W Polsce jest obecnie 3200 stacji ładowania, co przekłada się na ok. 6,5 tys. punktów ładowania. Tymczasem na koniec 2023 r. zarejestrowanych było w kraju blisko 60 tys. samochodów całkowicie elektrycznych. Poprawa dostępu do infrastruktury warunkuje dalszy rozwój elektromobilności – mówił podczas kongresu motoryzacyjnego Move w Poznaniu Mikołaj Woźniak, prezes Volkwagen Financial Services.

- Co czwarta ładowarka w Europie znajduje się w Holandii. Tam jest szeroki dostęp do ładowania. W Polsce mamy do czynienia głównie z ładowarkami w firmach, w domach. Schody zaczynają się, gdy użytkownik mieszka w domu wielorodzinnym. Wówczas ma utrudniony dostęp do ładowania - informuje Mikołaj Woźniak. Barier jest więcej, wskazuje się m.in., że auta elektryczne są droższe od spalinowych. - Cena jest wyższa, ale my na przykład myśląc o użytkowniku budujemy ofertę finansową umożliwiającą korzystanie z auta elektrycznego w podobnej racie jak auta spalinowego. Klient nie spłaca całej wartości samochoduprzez okres użytkowania. Ryzyko wartości rezydualnej pozostaje na nas jako instytucji finansującej. Klient w ciągu 2-4 lat płaci za użytkowanie i utratę wartości samochodu (...). Wydaje się, że takie podejście to jeden z elementów, który będzie powodował większą otwartość na elektromobilność - mówił Woźniak.