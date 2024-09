Co to jest Karta Praw Dziecka w Biznesie?

Reklama

Karta Praw Dziecka w Biznesie to inicjatywa, której celem jest przeniesienie praw dziecka na grunt działalności biznesowej. Monika Kulik, jedna z inicjatorek karty i przedstawicielka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wyjaśnia, że karta stanowi swoistą deklarację firm, które zobowiązują się do ochrony praw dzieci w różnych aspektach swojej działalności. W Polsce obowiązuje rygorystyczne prawo dotyczące zatrudniania dzieci, jednak problem ten może pojawić się w globalnych łańcuchach dostaw firm działających na międzynarodowych rynkach.

Karta powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ochroną dzieci i ich praw w biznesie, szczególnie w kontekście obowiązujących dyrektyw dotyczących zarządzania kwestiami ESG (środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego). Firmy, które podpisują kartę, zobowiązują się do wyeliminowania pracy przymusowej i dziecięcej w swoich łańcuchach dostaw, a także do wdrożenia mechanizmów ochrony dzieci we współpracy z dostawcami.

Reklama

Wyzwania związane z kontrolowaniem łańcucha dostaw

Jednym z największych wyzwań dla firm, zwłaszcza tych mniejszych, jest monitorowanie łańcuchów dostaw i zapewnienie, że nie dochodzi w nich do wykorzystywania pracy dzieci. Jak podkreśla Kulik, duże korporacje często mają łatwiejszy dostęp do narzędzi i zasobów, które umożliwiają audytowanie dostawców, podczas gdy dla mniejszych firm może to stanowić większy problem.

Firmy muszą nie tylko monitorować swoich bezpośrednich dostawców, ale również dalsze ogniwa łańcucha dostaw, gdzie ryzyko wykorzystywania dzieci może być większe. W tym celu konieczna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz korzystanie z różnych form audytów i narzędzi do monitorowania.

Odpowiedzialny marketing i komunikacja

Jednym z istotnych elementów Karty Praw Dziecka w Biznesie jest również odpowiedzialna komunikacja i marketing skierowane do dzieci. Firmy muszą zwracać uwagę na to, jak przedstawiają dzieci w swoich materiałach reklamowych oraz w jaki sposób kierują przekaz do młodych konsumentów.

Firmy takie jak Orange, które wdrożyły kartę, zobowiązały się do przestrzegania określonych zasad, np. rezygnacji z pokazywania dzieci poniżej 12. roku życia w kontekście samodzielnego korzystania z technologii. Jest to przykład odpowiedzialnego podejścia do ochrony dzieci w komunikacji marketingowej.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Karta Praw Dziecka w Biznesie została opracowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pomagają firmom wdrażać odpowiednie standardy ochrony dzieci. Jednym z partnerów jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która wspiera firmy w opracowywaniu procedur ochrony dzieci i przeciwdziałania ich wykorzystywaniu. Współpraca ta pozwala na efektywniejsze wdrażanie zasad karty oraz propagowanie dobrych praktyk.

Odpowiedź biznesu

Choć Karta Praw Dziecka w Biznesie jest inicjatywą dobrowolną, zyskała już poparcie wielu firm i organizacji pozarządowych. Kulik podkreśla, że firmy często z początku nie zdają sobie sprawy, jak wiele aspektów ich działalności może dotyczyć praw dzieci. Dopiero po głębszej analizie zauważają, że ochrona dzieci obejmuje nie tylko kwestie związane z zatrudnianiem, ale również komunikację, marketing, a nawet programy wsparcia dla rodziców-pracowników.

Na przestrzeni roku od wprowadzenia karty do inicjatywy dołączyło już 30 firm, a liczba ta stopniowo rośnie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza wszystkie firmy do zapoznania się z kartą i wdrożenia jej zasad w swojej działalności.

Jakie są dalsze plany?

Forum Odpowiedzialnego Biznesu planuje kontynuować propagowanie Karty Praw Dziecka w Biznesie, głównie poprzez bezpośrednią współpracę z firmami i organizowanie warsztatów tematycznych. Celem jest stopniowe zwiększanie świadomości biznesu na temat odpowiedzialności wobec dzieci i zachęcanie kolejnych firm do podpisania karty.