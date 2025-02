Profesor Stanisław Mazur, pierwszy zastępca prezydenta Krakowa, podkreśla, że miasto przyjęło konsekwentną strategię angażowania kapitału prywatnego w inwestycje istotne dla mieszkańców. "Tam, gdzie to możliwe, chcemy, aby deweloperzy współfinansowali budowę niezbędnej infrastruktury. Chodzi o to, by inwestorzy dokładali się do rozwoju miasta, a nie tylko czerpali z niego zyski" – zaznacza profesor Mazur.

Korzyści dla deweloperów i mieszkańców

Chociaż deweloperzy początkowo byli sceptyczni wobec dodatkowych kosztów, udało się wypracować porozumienie korzystne dla obu stron. Lepsza infrastruktura zwiększa atrakcyjność nowych inwestycji mieszkaniowych, co w długiej perspektywie podnosi wartość nieruchomości.

Nowy model współpracy nie jest jednorazowym przypadkiem. Władze miasta zamierzają go stosować przy kolejnych inwestycjach. Planowane jest wykorzystanie tzw. zintegrowanych planów inwestycyjnych, które dają inwestorom większą elastyczność, ale w zamian zobowiązują ich do finansowania publicznych projektów, takich jak żłobki, przedszkola czy parki.

Kraków bliżej metra

Kolejnym kluczowym projektem miasta jest budowa metra. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla pierwszego odcinka, obejmującego sześciokilometrowy tunel. Prace nad wytyczeniem całej pierwszej linii oraz planami finansowania są już na zaawansowanym etapie.

"Zakładamy, że jeśli nie pojawią się nieprzewidziane przeszkody, budowa metra rozpocznie się w 2029 roku. Pierwszy odcinek może zostać ukończony w ciągu czterech lat" – informuje profesor Mazur.

Miasto prowadzi szeroko zakrojone badania geologiczne, aby uniknąć problemów, jakie pojawiły się przy budowie tunelu kolejowego w Łodzi. Wstępne analizy wskazują, że krakowskie warunki geologiczne są bardziej sprzyjające.

Huta nowym centrum rozwoju

Nowa Huta staje się jednym z kluczowych obszarów rozwoju Krakowa. Miasto planuje tam inwestycje mieszkalne i biznesowe, koncentrując się na nowoczesnych, ekologicznych przedsięwzięciach. "Huta ma ogromny potencjał, a my chcemy go odpowiednio wykorzystać, przyciągając innowacyjne firmy oraz tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy" – podkreśla profesor Mazur.

Most pontonowy na Wiśle

W ramach poprawy infrastruktury transportowej toczą się rozmowy na temat tymczasowego mostu pontonowego na Wiśle. Pomysł ten uzyskał wsparcie premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, choć jego realizacja będzie wymagała szczegółowych analiz technicznych.

Kraków intensywnie rozwija się i modernizuje, stawiając na ściślejszą współpracę z sektorem prywatnym. Nowe podejście do inwestycji może stać się przykładem dla innych miast w Polsce.