Cyfrowa rewolucja w zakładaniu firm

W Polsce dzisiaj 84% wszystkich przedsiębiorstw to jednoosobowe działalności gospodarcze. Proces ich zakładania przeszedł kolejną rewolucję i zamiast "jednego okienka" kluczowym narzędziem stał się smartfon. Banki i sektor finansowy, dążąc do zdobycia lojalnych klientów biznesowych, mocno zaangażowały się w upraszczanie procedur.

Filip Kaczmarek, dyrektor pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agrobiznesu w Credit Agricole Bank Polska S.A., zwraca uwagę, że banki nie tylko umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej online, ale także oferują kompleksowe wsparcie: od weryfikacji tożsamości po przesyłanie dokumentów do urzędów. Wystarczy zalogować się do aplikacji bankowej, potwierdzić dane biometrycznie i uzupełnić wymagane formularze. Resztą zajmują się instytucje finansowe, automatycznie przesyłając niezbędne dane do CEIDG, ZUS czy urzędu skarbowego.

Bank jako centra integracji usług biznesowych

Rola banków w zakładaniu firm już dawno wyszła poza standardowe usługi finansowe. W Polsce Credit Agricole oferuje wsparcie księgowe, systemy do wystawiania faktur, a nawet pomaga w tworzeniu stron internetowych dla nowych przedsiębiorców. Jak podkreśla Kaczmarek, klienci biznesowi są coraz bardziej wymagający i oczekują kompleksowej obsługi – nie tylko w kwestii kredytów, ale także w obszarach transakcyjnych czy administracyjnych.

Jak bank wspiera małe firmy?

Jednym z kluczowych elementów ułatwiających prowadzenie firmy stała się integracja bankowości z narzędziami do zarządzania biznesem. Banki oferują m.in.:

• Pakiety księgowe – podstawowe usługi księgowe zintegrowane z kontem bankowym,

• Płatności online – łączone z bramkami płatniczymi, co pozwala na szybkie wdrożenie e-commerce,

• Wsparcie IT – pomoc w założeniu i prowadzeniu strony internetowej,

• Zdalne potwierdzenie tożsamości – biometryczna weryfikacja, eliminująca konieczność wizyt w urzędach,

• Mobilne terminale płatnicze – umożliwiające płatności kartą lub telefonem, co jest szczególnie przydatne np. dla rolników na targowiskach.

Banki, jako kluczowi gracze na rynku finansowym, pełnią dzisiaj rolę nie tylko dostawców kredytów, ale również partnerów biznesowych, pomagających przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia działalności. Proces zakładania firmy nigdy nie był tak prosty i dostępny – wystarczy kilka kliknięć na ekranie smartfona.

Nowe wyzwania i przyszłość dla małych przedsiębiorstw

Jednym z istotnych aspektów, który często jest pomijany, to rola sektora agrobiznesu w kontekście małych firm. Rolnicy, choć formalnie nie zawsze są uznawani za jednoosobowe działalności gospodarcze, również mierzą się z wyzwaniami związanymi z płatnościami, administracją i cyfryzacją. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak mobilne terminale płatnicze, możliwe jest dokonywanie transakcji bezgotówkowych na targowiskach i bazarach, co znacznie ułatwia ich działalność.

Dodatkowo, banki coraz częściej wychodzą poza tradycyjne usługi finansowe, oferując przedsiębiorcom szeroki wachlarz udogodnień, takich jak leasing sprzętu, podpis elektroniczny czy nawet pakiety opieki zdrowotnej dla właścicieli jednoosobowych firm. To podejście ma na celu nie tylko ułatwienie prowadzenia działalności, ale także zapewnienie długoterminowego wsparcia i bezpieczeństwa finansowego dla przedsiębiorców.

Widać wyraźnie, że polski rynek usług bankowych dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw jest niezwykle konkurencyjny i nowoczesny. Inwestowanie w relacje z przedsiębiorcami, zamiast jedynie w krótkoterminową akwizycję klientów, staje się kluczem do sukcesu zarówno dla banków, jak i całej gospodarki. Im więcej ułatwień, tym większe szanse na rozwój małych firm, które stanowią fundament dynamicznej ekonomii.