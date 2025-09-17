W Obiektywnie o Biznesie Szymon Glonek i Przemysław Przybylski z Credit Agricole Bank Polska wyjaśnili, jakie są najskuteczniejsze metody zabezpieczenia się przed kradzieżą tożsamości i nadużyciami finansowymi. Warto stosować te rady aby zabezpieczyć swój majątek.

Trzy podstawowe kroki po utracie dokumentu

Zastrzeżenie dokumentu w banku: To absolutna podstawa. Wystarczy zgłosić się do dowolnej placówki bankowej, niekoniecznie swojego banku. Numer dokumentu trafia wtedy do systemu dokumentów zastrzeżonych prowadzonego przez ZBP. Od tego momentu nie można już użyć go w żadnej instytucji finansowej. Dopiero później warto zgłosić sprawę na policję i w urzędzie gminy wyrobić nowy dokument. Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel: To stosunkowo nowe narzędzie. Numer PESEL można mieć stale zastrzeżony i odblokowywać go tylko na czas załatwienia sprawy w banku czy urzędzie. Dzięki temu nawet jeśli ktoś zdobędzie nasze dane, nie będzie mógł posłużyć się nimi do wyłudzenia kredytu. Blokowanie i zastrzeganie kart płatniczych: Kartę zgubioną w domu lepiej zablokować (blokadę można cofnąć). Jeśli karta została ukradziona – trzeba ją zastrzec, co oznacza, że zostanie trwale wyłączona i konieczne będzie wydanie nowej. Pomaga w tym m.in. ogólnopolski numer 828 828 828, a także aplikacje bankowe.

Cyfrowe wsparcie: weryfikacja behawioralna

Nowością w zabezpieczeniach jest tzw. weryfikacja behawioralna. System uczy się, w jaki sposób klient korzysta z aplikacji czy bankowości internetowej – jak przewija ekran, porusza myszką czy loguje się. Każdy robi to inaczej, więc powstaje coś w rodzaju cyfrowego odcisku palca. Jeśli ktoś inny spróbuje dostać się na konto, bank szybko zauważy nietypowe zachowanie i może zablokować dostęp, a następnie skontaktować się z właścicielem rachunku. Co ważne, to zabezpieczenie działa w tle i nie wymaga od klienta zapamiętywania dodatkowych haseł. Można je włączyć samodzielnie w aplikacji lub serwisie internetowym swojego banku.

Banki reagują, ale odpowiedzialność spoczywa też na klientach

Banki inwestują w coraz bardziej zaawansowane technologie ochrony, jednak to użytkownicy muszą pamiętać o podstawowych zasadach:

natychmiastowym zastrzeganiu dokumentów i kart,

korzystaniu z aplikacji mObywatel do ochrony PESEL-u,

ostrożności wobec prób wyłudzenia danych przez telefon, SMS czy e-mail.

Jak podkreślił Przemysław Przybylski, login i hasło mogą zostać skradzione, ale styl korzystania z aplikacji bankowej – nie. Dlatego warto włączyć dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, które chronią konto, nawet jeśli sami damy się oszukać.

Wniosek jest prosty: każdy z nas może znacząco utrudnić życie oszustom. Wystarczy pamiętać o kilku krokach i korzystać z narzędzi, które banki i państwo oddają do naszej dyspozycji.