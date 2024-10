Spektroskopia Ramana — Innowacyjne narzędzie do kontroli produkcji

Spektroskopia Ramana to zaawansowana technologia, która pozwala na badanie struktury chemicznej substancji, analizując wiązania chemiczne między atomami. Choć dotychczas była wykorzystywana głównie w badaniach laboratoryjnych, obecnie zdobywa popularność w przemyśle, gdzie umożliwia automatyczną kontrolę jakości na liniach produkcyjnych.

Jak wyjaśnia Robert Stachurski, większość zakładów chemicznych w Europie wciąż opiera swoje procesy kontrolne na tradycyjnych testach laboratoryjnych. Ten system, choć obowiązkowy z punktu widzenia przepisów, jest często powolny i nieefektywny. Testy laboratoryjne wymagają pobierania próbek, które często są analizowane przez kilka dni, co oznacza, że wyniki nie są dostępne w czasie rzeczywistym. W efekcie przedsiębiorstwa chemiczne nie mają możliwości natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w procesach produkcyjnych.

Dzięki spektroskopii Ramana firmy mogą wprowadzać szybkie zmiany w produkcji. Technologia ta oferuje możliwość monitorowania jakości w czasie rzeczywistym – wyniki pomiarów dostępne są już po 30 sekundach. To pozwala na bieżąco korygować procesy produkcyjne, co znacząco podnosi efektywność oraz zmniejsza liczbę odpadów i wadliwych produktów.

Dlaczego automatyzacja kontroli jakości jest tak ważna?

Wprowadzenie spektroskopii Ramana do produkcji chemicznej i spożywczej ma nie tylko znaczenie technologiczne, ale również środowiskowe i ekonomiczne. Z jednej strony, automatyzacja procesów produkcyjnych pozwala na optymalne wykorzystanie surowców i energii, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze koszty produkcji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Z drugiej strony, lepsza kontrola jakości zmniejsza ryzyko wprowadzenia na rynek produktów niespełniających norm, co może prowadzić do reklamacji i utraty zaufania konsumentów.

Jak podkreśla Stachurski, przemysł chemiczny w Europie w ostatnich latach stracił na konkurencyjności, między innymi przez rosnące koszty i regulacje środowiskowe. Wprowadzenie nowych technologii wykorzystujących spektroskopię Ramana może pomóc firmom chemicznym odzyskać pozycję lidera na światowych rynkach, jednocześnie spełniając surowe wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Spektroskopia Ramana a przyszłość przemysłu chemicznego

Oprócz bezpośrednich korzyści dla przemysłu, spektroskopia Ramana ma potencjał, aby pomóc w walce z globalnym problemem tzw. wiecznych chemikaliów (PFAS). Są to toksyczne mikroplastiki, które przenikają do wody, powietrza i żywności, a także gromadzą się w organizmach ludzkich. Obecnie brak skutecznych, powszechnie dostępnych metod ich wykrywania i utylizacji.

Firma Gekko Photonics, we współpracy z partnerami amerykańskimi, pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli na monitorowanie i recykling tych szkodliwych substancji. Jak zapowiada Stachurski, już w drugiej połowie przyszłego roku technologia ta ma szansę trafić do przemysłu na większą skalę, co może znacząco przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego.

Spektroskopia Ramana użyta w innowacyjnych narzędziach rewolucjonizuje procesy produkcyjne w przemyśle chemicznym i spożywczym. Dzięki tej technologii możliwa staje się automatyczna kontrola jakości w czasie rzeczywistym, co podnosi efektywność produkcji, zmniejsza ilość odpadów i obniża koszty. Ponadto, wprowadzenie nowych rozwiązań może pomóc w walce z "wiecznymi chemikaliami", które stanowią rosnące zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Wdrożenie tej technologii na szeroką skalę może stać się kluczem do odrodzenia konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego oraz poprawy jego wpływu na ekologię.