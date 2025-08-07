Nowe stawki ceł USA

W czwartek minutę po północy czasu wschodnioamerykańskiego weszły w życie nowe stawki amerykańskich ceł dla 70 państw świata oraz UE. Szwajcarskie towary są objęte stawką 39 proc. - jedną z najwyższych.

Dla Szwajcarów to "czarny scenariusz"

Szwajcarskie stowarzyszenie przemysłu technologicznego Swissmem określiło sytuację mianem „czarnego scenariusza”. „Jeśli te horrendalne cła pozostaną w mocy, eksport szwajcarskiego przemysłu technologicznego do USA będzie praktycznie martwy, zwłaszcza w obliczu znacznie niższych ceł dla konkurencji z UE i Japonii” - podkreślili przedsiębiorcy w swoim oświadczeniu na platformie X.

Z kolei organizacja gospodarcza Economiesuisse domaga się dalszych negocjacji rządu Szwajcarii z administracją Donalda Trumpa. Zdaniem Economiesuisse konieczne są działania wzmacniające pozycję gospodarczą Szwajcarii.

Specjalne posiedzenie szwajcarskiego rządu

W związku z nową sytuacją celną szwajcarski rząd, Rada Federalna, ogłosił zwołanie specjalnego posiedzenia na czwartkowe popołudnie.

Po nieudanych negocjacjach w Waszyngtonie prezydentka Szwajcarii Karin Keller-Sutter oraz minister gospodarki Guy Parmelin wrócili w czwartek rano do swojego kraju. Podczas ich wizyty w USA nie doszło do spotkania z prezydentem Trumpem ani z jego głównymi doradcami ds. handlu. Szwajcarska delegacja rozmawiała jedynie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji, cytowany przez niemiecką agencję dpa, poinformował, że spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie obronności oraz "sprawiedliwych i zrównoważonych stosunków handlowych, które przyniosą korzyści narodowi amerykańskiemu".

Propozycja szwajcarskiej delegacji o cłach w wysokości 10 proc. została odrzucona przez władze USA.

Dalsze rozmowy Szwajcarii z USA

Negocjacje między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł będą kontynuowane, ale potrzeba więcej czasu, aby osiągnąć porozumienie - podała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. Według jej informatora administracja Trumpa nie zamknęła drzwi do porozumienia.

Opierająca znaczną część swojej gospodarki na eksporcie Szwajcaria w 2024 roku miała nadwyżkę handlową z USA w wysokości 48 mld dolarów. Stany Zjednoczone są największym zagranicznym rynkiem dla szwajcarskich firm, odpowiadającym za 17 proc. eksportu. Szwajcaria to także szósty największy zagraniczny inwestor w USA.