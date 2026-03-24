Rynek, który wyprzedził prawo

Najem krótkoterminowy w Polsce rozwijał się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Wzrost turystyki, zwłaszcza po pandemii, sprawił, że wielu Polaków zaczęło inwestować w mieszkania pod wynajem na doby. To stało się realnym biznesem – często opartym na prywatnych oszczędnościach.

Problem w tym, że regulacje nie nadążały za tempem zmian. Dziś ustawodawca próbuje to nadrobić, ale pojawia się klasyczny konflikt interesów: mieszkańcy chcą spokoju, inwestorzy stabilnych zasad, a państwo – większej kontroli nad rynkiem.

Regulacje są potrzebne, ale…

Przedstawiciele branży nie sprzeciwiają się samej idei regulacji. Wręcz przeciwnie – podkreślają, że uporządkowanie rynku jest konieczne. Chodzi przede wszystkim o:

ograniczenie szarej strefy,

wprowadzenie rejestru wynajmujących,

zwiększenie bezpieczeństwa, np. przeciwpożarowego.

To zmiany, które trudno kwestionować. Problem zaczyna się tam, gdzie regulacje mogą iść za daleko.

Najwięcej obaw budzą pomysły, które dają gminom lub wspólnotom mieszkaniowym możliwość całkowitego zakazu najmu krótkoterminowego w danym budynku czy dzielnicy. Dla inwestorów oznaczałoby to ogromną niepewność – zwłaszcza dla tych, którzy kupili mieszkania z myślą o takim modelu biznesowym.

Co stanie się z mieszkaniami?

Niezależnie od ostatecznego kształtu ustawy, jedno wydaje się pewne: część mieszkań zniknie z rynku najmu krótkoterminowego.

Co dalej?

Są trzy możliwe scenariusze:

Przejście na najem długoterminowy – naturalny kierunek, ale nie dla wszystkich atrakcyjny. Pozostanie na rynku przy spełnieniu nowych wymogów – dotyczy głównie bardziej profesjonalnych inwestorów. Sprzedaż mieszkań – według wielu obserwacji to może być znacząca grupa.

Szczególnie ten trzeci scenariusz może wpłynąć na rynek nieruchomości. Większa podaż mieszkań może zahamować wzrost cen, a nawet doprowadzić do ich stabilizacji. Nie oznacza to jednak spadków – raczej wolniejsze tempo wzrostu.

Krótkoterminowy vs długoterminowy

Z punktu widzenia inwestora różnice są proste:

najem krótkoterminowy daje wyższe stawki, ale wiąże się z większą niepewnością,

najem długoterminowy zapewnia stabilność, ale niższe dochody.

Do tego dochodzi jeszcze jedna ważna kwestia – ochrona lokatorów. W Polsce przepisy bardziej chronią najemców niż właścicieli, co dla wielu inwestorów stanowi realną barierę przed przejściem na wynajem długoterminowy.

Kto na tym zyska?

Najwięksi beneficjenci zmian są dość oczywiści:

hotele i sieci hotelowe – mniej mieszkań na wynajem to większy popyt na ich usługi,

– mniej mieszkań na wynajem to większy popyt na ich usługi, właściciele lokali, które pozostaną na rynku – mniejsza konkurencja oznacza wyższe ceny,

– mniejsza konkurencja oznacza wyższe ceny, częściowo kupujący mieszkania – jeśli zwiększy się podaż na rynku sprzedaży.

Z kolei stracą przede wszystkim:

właściciele mieszkań, którzy nie dostosują się do nowych regulacji,

osoby liczące na wysokie zyski z najmu krótkoterminowego w dotychczasowej formie.

Turystyka napędza rynek

Skala rynku jest ogromna. Szacuje się, że rocznie liczba noclegów w najmie krótkoterminowym sięga dziesiątek milionów. Największe znaczenie mają:

Warszawa,

Kraków,

Trójmiasto,

Wrocław,

regiony turystyczne jak góry, morze i Mazury.

To nie tylko biznes dla właścicieli mieszkań. To także istotny element gospodarki – wpływający na rozwój infrastruktury, usług i całych regionów.

Czy da się pogodzić interesy?

Największe napięcia występują na poziomie lokalnym. Mieszkańcy skarżą się na hałas, brak poczucia bezpieczeństwa i „rotacyjnych sąsiadów”.

Rozwiązania? Padają konkretne propozycje:

obowiązkowy rejestr najmu,

lepsze zabezpieczenia budynków,

szybka interwencja w przypadku problemów (np. przez firmy zarządzające),

wyższe opłaty dla właścicieli wynajmujących krótkoterminowo, które wspierałyby utrzymanie budynku.

Kluczowe jest jedno: jeśli mieszkańcy poczują się bezpiecznie, opór wobec najmu krótkoterminowego może znacząco spaść.

Rynek na rozdrożu

Polska stoi dziś przed wyborem: jak uregulować dynamicznie rosnący rynek, nie zabijając jego potencjału.

Z jednej strony potrzebne są zasady. Z drugiej – zbyt restrykcyjne przepisy mogą ograniczyć inwestycje, zmniejszyć dostępność noclegów i podnieść ceny dla turystów.

Najbliższe miesiące pokażą, czy ustawodawcy znajdą równowagę. Jeśli nie, skutki odczują wszyscy – od właścicieli mieszkań, przez turystów, aż po całe lokalne gospodarki.