TXM widzi potencjał w e-commerce, przebudowuje ten kanał sprzedaży



Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Ubiegłoroczne problemy TXM mają coraz mniejszy wpływ na działalność spółki i zostaną całkowicie zniwelowane w kolejnych miesiącach, zapowiedział prezes Marcin Gregorowicz. TXM pracuje obecnie nad przebudową kanału e-commerce, w którym widzi jeszcze nie w pełni wykorzystywany potencjał, dodał.

"Problemy, z którymi TXM borykał się w ubiegłym roku mają coraz mniejszy wpływ na działalność spółki i oceniamy, że w kolejnych miesiącach zostanie on całkowicie zniwelowany. Nadal pracujemy m.in. nad poprawą oferty oraz zwiększeniem udziału towarów z importu, a także nad przebudową kanału e-commerce, w którym, naszym zdaniem, drzemie spory - jeszcze nie w pełni wykorzystywany - potencjał" - powiedział Gregorowicz, cytowany w komunikacie.

W listopadzie przedstawiciele nowego zarządu spółki sygnalizowali, że udało się im odwrócić trend w przypadku spadającej średniej sprzedaży na m2, jak i poprawić rotację zapasów. Wskazywali, że nowy system ERP, który w pierwszych dwóch kwartałach nie działał prawidłowo, teraz realizuje wszystkie wątki procesu głównego i transfer danych pomiędzy sklepami a systemem centralnym działa płynnie w trybie rzeczywistym.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawności operacyjnej jaką osiągnęliśmy w grudniu. Poradziliśmy sobie ze znacznie zwiększonym wolumenem towaru w porównaniu do poprzednich miesięcy – dostawy zostały przyjęte w magazynach zgodnie z harmonogramem, a towar został dostarczony do właściwych sklepów w terminie" - skomentował także prezes.

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, wypracowała w grudniu 2017 r. przychody w wysokości ok. 47 mln zł, co oznacza spadek o 2% r/r. W całym 2017 r. obroty Grupy TXM wyniosły 381 mln zł i były o 1% wyższe niż rok wcześniej.

"Nieustannie pracujemy nad tym, aby przyrost sprzedaży w odniesieniu do m2 powierzchni naszych sklepów nadążał za przyrostem wielkości sieci. Z tego punktu widzenia przychody w ubiegłym miesiącu oceniamy umiarkowanie pozytywnie" - wskazała wiceprezes Agnieszka Smarzyńska, także cytowana w komunikacie.

Trwający w III i IV kwartale proces przebudowy zespołu zarządzającego TXM zgodnie z planem praktycznie dobiegł końca, podano także w materiale. Jednocześnie spółka realizuje zgodnie z harmonogramem przedstawione w listopadzie strategiczne kierunki działania, związane z poprawą sprzedaży z m2, zwiększeniem marży oraz optymalizacją kosztów.

Sieć TXM na koniec grudnia składała się z 401 sklepów własnych o łącznej powierzchni 106,4 tys. m2 i była o 6% większa niż na koniec grudnia 2016 r. Grupa prowadzi sieci sklepów w Polsce, Rumunii i na Słowacji.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)