Ciech zamierza kontynuować inwestycje w logistykę w 2018 r.



Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Ciech zamierza modernizować istniejące już terminale załadunkowe, inwestować w nowe punkty załadunkowe oraz kontynuować proces budowy i automatyzacji swoich magazynów w 2018 r., podała spółka.

"Istotnym elementem naszych działań jest dostarczenie kompleksowego serwisu klientom, dlatego podejmujemy szereg działań w obszarze rozwoju infrastruktury i kompetencji logistycznych. W docelowym modelu chcemy oferować partnerom biznesowym pełen zakres usług

w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. W praktyce oznacza to nie tylko zabezpieczenie usługi transportu, lecz także budowanie partnerstwa biznesowego, wymianę informacji, określanie wspólnych celów oraz tzw. 'stewardship', czyli inicjowanie i promowanie dobrych praktyk. Takie podejście jest szczególnie ważne i doceniane przez naszych klientów w obszarze sody" - powiedział dyrektor pionu zarządzania łańcuchem dostaw Hubert Frasunkiewicz, cytowany w komunikacie.

Priorytetem grupy jest ograniczanie czasu załadunku towarów, m.in. poprzez zwiększenie liczby punktów załadunkowych, modernizację istniejących terminali załadunkowych oraz budowę nowych wag samochodowych, które mają przyśpieszyć proces ważenia pojazdów przed i po załadunku. Takie terminale powstały już w zakładach w Inowrocławiu i Janikowie (gdzie produkowana jest soda i sól), kolejne są w trakcie budowy i będą uruchomione do połowy 2018 r. Natomiast nowe wagi działają już w Nowej Sarzynie (gdzie produkowane są żywice i środki ochrony roślin), podano także.

"Ciech inwestuje również w nowoczesne i zautomatyzowane magazyny, zapewniające najwyższe standardy obsługi dostaw oraz zwiększające efektywność działania poprzez krótszy czas załadunku. W ostatnich dniach 2017 r. w zakładzie Ciech w Janikowie zakończyła się między innymi budowa nowego magazynu wysokiego składowania do przechowywania wyrobów gotowych soli suchej (sól spożywcza, przemysłowa, paszowa, tabletki solne). Wartość tej inwestycji przekroczyła 17 mln zł. Jest to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych obiektów tego typu w tej części kraju. Natomiast jesienią 2017 r. w Bydgoszczy w spółce Ciech Pianki został oddany do użytku magazyn bloków długich, który zwiększył wydajność i efektywność producenta pianek poliuretanowych (wartość inwestycji: 10 mln zł)" - czytamy dalej.

Zmiany nie omijają procesu planowania zasobów transportowych i załadunku. Dzięki temu proces awizowania zostanie uproszczony oraz zapewni możliwość zarządzania systemem okien czasowych, pozwalając na lepsze dopasowanie godzin załadunkowych do wydajności punktów załadunkowych. Rozwiązanie sprawdza się już w zakładach sodowych, a pozostałe zostaną objęte systemem do końca pierwszego kwartału 2018 r. Ciech wprowadza również nowe standardy w obsłudze firm transportowych poprzez centralizację obszaru spedycji, co generuje szereg korzyści dla współpracujących z nią przewoźników. Dzięki temu wszystkie zlecenia transportowe wysyłane są dziś z jednego miejsca w Polsce.

Ważnym aspektem podejmowanych przez Ciech inwestycji w obszarze transportu jest także modernizacja i standaryzacja parkingów oraz miejsc oczekiwania na załadunek.

"Podnosząc efektywność naszego zaplecza logistycznego, nie zapominamy także o ludziach. Chcemy zapewnić kierowcom komfortowe warunki oczekiwania na załadunek, zapewniając im dostęp do poczekalni, jadalni czy zaplecza sanitarnego. To ważne działania, które mogą przełożyć się na wyższy poziom bezpieczeństwa na trasach" - podsumował Frasunkiewicz.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)