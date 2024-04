Zysk operacyjny wyniósł 349 mln zł wobec 392 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 799 mln zł wobec 762 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 081 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 3 139 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy zadowoleni z dobrego początku roku, który jest dla nas ostatnim rokiem realizacji strategii .Grow. Nasze wyniki komercyjne odzwierciedlały solidny popyt ze strony klientów oraz naszą koncentrację na wartości w warunkach dużej konkurencji na rynku. Zarówno wskaźnik ARPO jak i baza klientów wzrosły w ujęciu rocznym we wszystkich kluczowych usługach. Cieszy nas, że klienci doceniają zalety naszej kompleksowej oferty usług. W obszarze ofert konwergentnych przyspieszył wzrost ARPO, do czego - jako jeden z czynników - przyczyniła się rosnąca popularność opcji internetu światłowodowego o wyższych prędkościach. Klienci korzystający z prędkości 1Gb/s stanowią już 10% bazy klientów światłowodowych. Aby sprostać potrzebom najbardziej wymagających klientów, niedawno wprowadziliśmy ofertę o prędkości 8 Gb/s" - powiedziała prezeska zarządu Liudmila Climoc, cytowana w sprawozdaniu.

Przychody w I kw. 2024 r.

Przychody w I kw. 2024 roku wyniosły 3 081 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 58 mln zł, tj. 1,8%. Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) wzrosły znacząco (o 4,2% r/r), dzięki jednoczesnemu zwiększeniu liczby klientów i wskaźników ARPO. Jednak ten wzrost został zrównoważony przez spadek przychodów z usług IT i integracyjnych o 6% r/r (do czego przyczyniło się głównie cykliczne spowolnienie popytu) oraz spadek pozostałych przychodów (w wyniku znaczącego spadku rynkowych cen energii, co wpłynęło na działalność w obszarze odsprzedaży energii). Ponadto, przychody ze sprzedaży sprzętu zwiększyły się o 3% r/r dzięki dużemu popytowi ze strony konsumentów na telefony z obsługą 5G, podano.

"EBITDA za I kw. 2024 roku wyniosła 799 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 37 mln zł, tj. o 4,9%. Do tego wzrostu przyczyniła się zarówno wyższa marża bezpośrednia (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi) jak i niższe koszty pośrednie. Marża bezpośrednia zwiększyła się w ujęciu rocznym o około 1% w wyniku częściowego zrównoważenia dynamicznego wzrostu marży z kluczowych usług telekomunikacyjnych i sprzedaży sprzętu przez niższe wyniki w obszarach odsprzedaży energii oraz usług IT i integracyjnych. Koszty pośrednie zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 3%, dzięki mniejszej presji związanej z kosztami energii oraz poprawie efektywności w różnych obszarach" - czytamy w sprawozdaniu.

Liczba indywidualnych klientów

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w I kw. 2024 roku o 18 tys., tj. 4,8% r/r. Wskaźnik ARPO z usług konwergentnych wzrósł w ujęciu rocznym o 4,6%, osiągając 121,8 zł (wobec wzrostu o 3,7% r/r w 2023 roku). Było to wynikiem strategii nastawionej na wartość, dużego popytu na treści oraz oferty światłowodu o wyższych prędkościach, podano także.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w I kw. 2024 roku o 6 tys., tj. 0,7% r/r. Liczba klientów światłowodu zwiększyła się w pierwszym kwartale o 45 tys., tj. 14% r/r, w wyniku solidnego popytu ze strony klientów, zwiększania zasięgu usług światłowodowych oraz migracji z łączy miedzianych. Udział klientów usług światłowodowych w całkowitej bazie klientów internetu stacjonarnego osiągnął 49%. W dalszym ciągu zmniejszała się baza klientów korzystających z miedzianych łączy szerokopasmowych - ich liczba spadła względem poprzedniego roku o 38 tys. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego internetu wzrósł w I kw. 2024 roku o 4,0% r/r, do poziomu 65,5 zł (wobec 4,1% w 2023 roku), dzięki strategii nastawionej na wartość oraz rosnącemu udziałowi klientów usług światłowodowych (w porównaniu z innymi technologiami te usługi generują wyższy średni przychód na ofertę), czytamy dalej.

Liczba klientów komórkowych usług głosowych zwiększyła się w I kw. 2024 roku o 48 tys., tj. 2,6% r/r. Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych zwiększył się o 1,7% r/r (wobec wzrostu o 3,2% w 2023 roku), co było efektem strategii ukierunkowanej na wartość oraz spowolnienia w roamingu, podano także.

Baza klientów usług przedpłaconych zmniejszyła się w I kw. 2024 roku o 76 tys., co było najniższym spadkiem na przestrzeni kilku ostatnich kwartałów. Wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych wyniósł w I kw. 2024 roku 13,5 zł i w ujęciu rocznym wzrósł o 3,8%, dzięki strategii nastawionej na wartość.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w I kw. 2024 roku utrzymała się na podobnym poziomie jak w poprzednich kwartałach i wyniosła 35 tys., co odzwierciedlało niekorzystne trendy strukturalne na rynku, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 285 mln zł wobec 251 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

