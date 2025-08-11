Program Dobry Start

W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów i wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Według ZUS od początku lipca świadczenie zostało przyznane blisko 3,3 mln uczniów. Wypłacono już 634 mln zł.

Termin składania wniosków

„Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września” – przekazał cytowany w komunikacie Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Dobry Start - jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

„Warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta” - przypomniał Zakład.

Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

Jak sprawdzić, czy środki zostaną przyznane?

Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. W PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

Dobry Start - kiedy przysługuje świadczenie?

Przysługuje ono na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów.

ZUS uznaje, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Zakład przypomniał również, że od nowego roku szkolnego (2025/2026) w przyznawaniu 300 plus obowiązuje jedna zmiana - uchodźcy z Ukrainy otrzymają świadczenie pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.