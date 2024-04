Orange Polska kontynuuje wprowadzanie LTE w miejsce technologii 3G w konkretnych lokalizacjach w celu poprawienia świadczonych usług telekomunikacyjnych. Plan zmian oraz obszary, których dotyczy, został przygotowany do końca 2024 r., podała spółka.

Szybszy internet i lepsza jakość połączeń

"Wszystko po to, by przyspieszyć prędkość internetu, zwiększyć jakość rozmów oraz połączeń, a docelowo przygotować kolejne obszary na 5G jakości Orange. Z sukcesem zadziało się to już m.in. w rejonie Piły czy Sieradza" - czytamy w komunikacie.

Proces wyłączania sieci 3G rozpoczął się w Orange we wrześniu 2023 roku. Zwolnione przez 3G częstotliwości pasma 900 MHz wykorzystywane są na potrzeby sieci LTE.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)