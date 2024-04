Zysk operacyjny wyniósł 2 826,7 mln zł wobec 9 406,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4 555,9 mln zł wobec 10 919,2 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15 338,5 mln zł w 2023 r. wobec 20 198,5 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku nie oszczędzały nas [...] wydarzenia losowe, które miały miejsce w naszych zakładach i nie pozostały bez wpływu na wypracowany przez GK JSW wolumen produkcji węgla. Wyniósł on ostatecznie 13,5 mln ton, w tym 10,9 mln ton surowca krytycznego jakim jest węgiel koksowy. W tym okresie wyprodukowaliśmy także 3,4 mln ton koksu. Biorąc pod uwagę te wszystkie wyzwania, z dużą satysfakcją patrzę na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową JSW w 2023 roku. Zakończyliśmy go bowiem zyskiem netto [ogółem] na poziomie 997,14 mln zł. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza że istotny wpływ na niego miało odprowadzenie przez spółkę składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł" - napisał p.o. prezesa Paweł Rostkowski, w liście załączonym do raportu.

Nakłady inwestycyjne JSW

Capex JSW w ub.r. sięgnął 4 628,6 mln zł wobec 3 020,6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 1 387,2 mln zł wobec 7 172,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

