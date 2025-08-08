Nowe kwoty rekompensaty za nieodebrane samochody z PRL

W Polsce nadal można otrzymać odszkodowanie za niewydane w PRL-u samochody. Ostatnio w "Monitorze Polskim" opublikowano nowe, wyższe kwoty rekompensaty dla osób, które wpłacały pieniądze na książeczki przedpłatowe na zakup Fiata 126p (popularnego "malucha") lub FSO 1500 (wcześniej Fiata 125p, zwanego "dużym Fiatem"). Osoby, które w tamtym czasie wnosiły przedpłaty na te samochody, a nie odebrały ich, mogą ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy wraz z odsetkami oraz dodatkową rekompensatę, która jest waloryzowana kwartalnie.

Dla kogo rekompensaty za nieodebrane samochody z PRL?

Odszkodowania te dotyczą osób, które dokonywały wpłat w latach 1982-1985. W tamtym okresie, kiedy samochód kosztował 92 tys. zł (Fiat 126p) lub 183 tys. zł (FSO 1500), nie każdy mógł go kupić, a około 342 tysiące osób nie doczekało się upragnionego pojazdu.

Rekompensata za nieodebrane samochody z PRL. Jakie są nowe kwoty i gdzie je odebrać?

Aktualne kwoty rekompensat na III kwartał 2025 roku wynoszą około:

19 800 zł za Fiata 126p,

28 058 zł za FSO 1500.

Kwoty te ulegają regularnej waloryzacji i można się o nie ubiegać nawet wiele lat po wniesieniu przedpłaty. Prawo do uzyskania rekompensaty przysługuje także spadkobiercom, jeśli oryginalny właściciel książeczki przedpłat już nie żyje.

Jak odebrać rekompensatę za nieodebrany samochód z PRL?

Aby odebrać rekompensatę za nieodebrany samochód z PRL, trzeba udać się do oddziału PKO BP i udowodnić, że wpłaty były dokonywane regularnie. Rekompensatę mogą również odebrać spadkobiercy uprawnionych. Zwrot i rekompensatę wypłaca PKO Bank Polski na podstawie posiadanej książeczki przedpłatowej wraz z dokumentem tożsamości. Proces ubiegania się o rekompensatę nie ma wyznaczonego terminu, choć Ministerstwo Finansów rozważa zamknięcie programu.

Czy program rekompensat za nieodebrane samochody z PRL zostanie zakończony?

Wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował, że trwają analizy dotyczące wygaszenia programu rekompensat. W latach 2015-2024 wypłacono tylko 10 odszkodowań, a ostatnia wypłata miała miejsce w 2022 roku. Według danych na koniec 2024 roku, pozostawało 238 otwartych rachunków, do których przypisane są prawa do rekompensaty.