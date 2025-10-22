Abonament RTV i ryzyko zmniejszenia emerytury
Obowiązek uiszczania abonamentu RTV (radiowo-telewizyjnego) powstaje po zarejestrowaniu sprzętu na Poczcie Polskiej. Brak terminowych wpłat może prowadzić do poważnych konsekwencji, zwłaszcza w przypadku emerytów.
Terminy i stawki abonamentu RTV
Osoba, która zarejestrowała sprzęt, jest zobowiązana płacić abonament comiesięcznie, najpóźniej do 25. dnia miesiąca. Stawki abonamentu RTV na rok 2025 to:
- 27,30 zł miesięcznie za telewizor (lub zestaw telewizor + radio).
- 8,70 zł miesięcznie za samo radio.
Uwaga: Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w weekend (jak np. 25 października, który przypada w sobotę), zaleca się dokonanie opłaty w ostatni dzień roboczy (czyli najpóźniej w piątek 24 października).
Abonament RTV a konsekwencje zadłużenia
Jeśli właściciel zarejestrowanego sprzętu zaniedba płatności:
- Wezwanie do zapłaty: W pierwszej kolejności Poczta Polska wysyła wezwanie do uregulowania zaległości. Dłużnik ma 7 dni na opłacenie długu.
- Przejęcie sprawy przez Urząd Skarbowy: W przypadku braku reakcji w ciągu 7 dni, sprawa trafia do Urzędu Skarbowego.
- Egzekucja długu: Fiskus ma prawo do pokrycia zaległości na różne sposoby, w tym poprzez: zajęcie środków z rachunku bankowego, potrącenie z nadpłaty podatku lub pensji, egzekucję przez komornika.
Ryzyko zmniejszenia emerytury
Gdy dłużnikiem jest emeryt, Urząd Skarbowy może zastosować zajęcie części świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że z emerytury potrącona zostanie kwota na pokrycie zaległego abonamentu RTV, co bezpośrednio zmniejszy wysokość wypłacanej seniorowi kwoty.
Kto jest zwolniony z uiszczania opłaty abonamentowej (nawet po rejestracji)?
Nie wszyscy seniorzy muszą płacić abonament RTV, co chroni ich przed potencjalnym zmniejszeniem emerytury. Obowiązek ten nie dotyczy osób zaliczanych do następujących grup:
- Emeryci, którzy ukończyli 75. rok życia.
- Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.
- Inwalidzi wojenni lub wojskowi.
- Osoby po 60. roku życia, pod warunkiem, że ich emerytura nie przekracza 50 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia.
- Osoby należące do tych grup muszą pamiętać, aby zgłosić na Poczcie Polskiej fakt uzyskania prawa do zwolnienia.