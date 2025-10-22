Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2025

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 7,1 proc. oraz spadek o 1,8 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 7,4 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu i sierpniu 2025 r.:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień
rdr mdm rdr mdm
ogółem 6,4 -2,7 3,1 -0,4
pojazdy mechaniczne 15,0 12,8 9,4 -12,5
paliwa 7,1 -7,5 6,1 5,1
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 0,2 -3,5 -3,4 0,8
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - -
leki, kosmetyki 4,4 -0,2 3,3 -1,6
odzież, obuwie 20,5 -6,4 18,9 3,7
meble, AGD, RTV 16,1 -4,0 13,9 -0,6
prasa, książki 0,1 -4,3 -2 -2,7
pozostałe 3,3 0,2 -3,7 -1,3