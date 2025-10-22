Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2025
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 7,1 proc. oraz spadek o 1,8 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 7,4 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu i sierpniu 2025 r.:
|wrzesień
|wrzesień
|sierpień
|sierpień
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|ogółem
|6,4
|-2,7
|3,1
|-0,4
|pojazdy mechaniczne
|15,0
|12,8
|9,4
|-12,5
|paliwa
|7,1
|-7,5
|6,1
|5,1
|żywność, napoje, wyroby tytoniowe
|0,2
|-3,5
|-3,4
|0,8
|pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
|-
|-
|-
|-
|leki, kosmetyki
|4,4
|-0,2
|3,3
|-1,6
|odzież, obuwie
|20,5
|-6,4
|18,9
|3,7
|meble, AGD, RTV
|16,1
|-4,0
|13,9
|-0,6
|prasa, książki
|0,1
|-4,3
|-2
|-2,7
|pozostałe
|3,3
|0,2
|-3,7
|-1,3