Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2025

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 7,1 proc. oraz spadek o 1,8 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 7,4 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu i sierpniu 2025 r.: