13-godzinny dzień pracy - przyjęcie i podział głosów
Ustawa "Uczciwa praca dla wszystkich" została przyjęta przez grecki parlament większością 158 głosów. Za jej uchwaleniem opowiedziała się rządząca partia Nowa Demokracja oraz dwóch niezależnych posłów. Cała opozycja była przeciwna, z wyjątkiem SYRIZY, która wstrzymała się od głosu.
Kluczowe zmiany w czasie pracy
Nowe przepisy wprowadzają znaczącą zmianę, rozszerzając limit 13 godzin pracy na dobę na zatrudnienie u jednego pracodawcy. Dotychczas taka możliwość istniała tylko w przypadku, gdy pracownik miał więcej niż jedno miejsce pracy. Choć formalna podstawa to nadal 8-godzinny dzień pracy, ustawa reguluje dodatkowe godziny pracy w ramach tego 13-godzinnego limitu:
- 9. godzina pracy ma być wynagradzana o 20 proc. wyżej niż stawka podstawowa.
- Kolejne cztery godziny (od 10. do 13.) mają być wynagradzane ze 40-procentową podwyżką.
Ustawa ustanawia również roczny limit nadgodzin na 150 godzin. Pracownikowi przysługuje prawo do odmowy wykonywania nadgodzin bez obawy o utratę pracy.
13-godzinny dzień pracy w Grecji. Uzasadnienie rządu a reakcja związków
Ministerstwo Pracy argumentuje, że ustawa "chroni prawa pracowników", ponieważ wymaga dodatkowego wynagrodzenia za przedłużony czas pracy oraz jasnego i obowiązkowego ewidencjonowania tego czasu. Jednak związki zawodowe i organizacje pracownicze przyjęły ustawę z oburzeniem. Konfederacja Pracowników Służby Cywilnej (ADEDY) oświadczyła, że:
- Uchwalenie 13-godzinnego dnia pracy to "ostatni etap deregulacji stosunków pracy".
- Nowe przepisy tworzą rzeczywistość, w której "normą staje się zmęczenie, stres i wypalenie zawodowe", nazywając to "legalizacją wypalenia zawodowego".
Ustawa wywołała już dwa strajki generalne, a kolejne akcje protestacyjne są zapowiadane na listopad.
Grecja liderem pod względem czasu pracy
Nowe regulacje wprowadzane są w kraju, który już teraz jest liderem w Europie pod względem czasu pracy:
- Według Eurostatu (dane z 2024 roku), przeciętny tygodniowy czas pracy w Grecji wynosił prawie 40 godzin, podczas gdy średnia w UE to 36 godzin.
- OECD (dane z 2023 roku) wskazuje, że Grecy przepracowali średnio 1897 godzin rocznie, co czyni ich najdłużej pracującym narodem w Europie.
- W Grecji aż 12,4 proc. pracowników pracuje ponad 49 godzin tygodniowo, co stanowi najwyższy odsetek w całej Unii Europejskiej.