Poparcie przywódców europejskich dla zakończenia walk

„Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Trumpa, że walki powinny natychmiast ustać, a obecna linia kontaktu powinna być punktem wyjścia dla negocjacji. Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i przemysł obronny, aż (przywódca Rosji Władimir) Putin będzie gotowy do zawarcia pokoju. Opracowujemy środki, które pozwolą nam w pełni wykorzystać zamrożone aktywa państwowe Rosji, aby Ukraina miała potrzebne zasoby” – napisano w oświadczeniu opublikowanym przez rząd brytyjski.

Reklama

Sygnatariusze oświadczenia

Wśród sygnatariuszy są prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron, a także szefowie rządów Polski - Donald Tusk, Wielkiej Brytanii - Keir Starmer, Niemiec - Friedrich Merz i Włoch - Giorgia Meloni.