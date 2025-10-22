13-godzinny dzień pracy - przyjęcie i podział głosów

Ustawa "Uczciwa praca dla wszystkich" została przyjęta przez grecki parlament większością 158 głosów. Za jej uchwaleniem opowiedziała się rządząca partia Nowa Demokracja oraz dwóch niezależnych posłów. Cała opozycja była przeciwna, z wyjątkiem SYRIZY, która wstrzymała się od głosu.

Kluczowe zmiany w czasie pracy

Nowe przepisy wprowadzają znaczącą zmianę, rozszerzając limit 13 godzin pracy na dobę na zatrudnienie u jednego pracodawcy. Dotychczas taka możliwość istniała tylko w przypadku, gdy pracownik miał więcej niż jedno miejsce pracy. Choć formalna podstawa to nadal 8-godzinny dzień pracy, ustawa reguluje dodatkowe godziny pracy w ramach tego 13-godzinnego limitu:

9. godzina pracy ma być wynagradzana o 20 proc. wyżej niż stawka podstawowa.

Kolejne cztery godziny (od 10. do 13.) mają być wynagradzane ze 40-procentową podwyżką.

Ustawa ustanawia również roczny limit nadgodzin na 150 godzin. Pracownikowi przysługuje prawo do odmowy wykonywania nadgodzin bez obawy o utratę pracy.

13-godzinny dzień pracy w Grecji. Uzasadnienie rządu a reakcja związków

Ministerstwo Pracy argumentuje, że ustawa "chroni prawa pracowników", ponieważ wymaga dodatkowego wynagrodzenia za przedłużony czas pracy oraz jasnego i obowiązkowego ewidencjonowania tego czasu. Jednak związki zawodowe i organizacje pracownicze przyjęły ustawę z oburzeniem. Konfederacja Pracowników Służby Cywilnej (ADEDY) oświadczyła, że:

Uchwalenie 13-godzinnego dnia pracy to "ostatni etap deregulacji stosunków pracy".

Nowe przepisy tworzą rzeczywistość, w której "normą staje się zmęczenie, stres i wypalenie zawodowe", nazywając to "legalizacją wypalenia zawodowego".

Ustawa wywołała już dwa strajki generalne, a kolejne akcje protestacyjne są zapowiadane na listopad.

Grecja liderem pod względem czasu pracy

Nowe regulacje wprowadzane są w kraju, który już teraz jest liderem w Europie pod względem czasu pracy: