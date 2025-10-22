Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów, sieć dróg objętych elektronicznym poborem opłat ma zostać rozszerzona od 1 grudnia tego roku o kolejnych 645 km, w wyniku czego sieć dróg krajowych objętych opłatami wzrośnie do blisko 5,9 tys. km. Na razie nie są znane dokładnie odcinki i numery dróg, które rząd planuje obłożyć opłatami.

„Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po planowanym rozszerzeniu opłata będzie pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km)” - poinformował resort.

Będzie też podwyżka opłat

W komunikacie resort dodał też, że zmianie ulegnie również bazowa stawka opłaty elektronicznej, która nie była aktualizowana od 2011 r. do 2021 r., a tylko waloryzowana co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ministerstwo wskazało, że rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat o kolejne odcinki dąży do ujednolicania sieci dróg płatnych oraz zachowania szczelności wybranych ciągów komunikacyjnych.

Polityka opłat dotyczy pojazdów ciężarowych

„Planowane rozszerzenie jest kontynuacją polityki obejmowania nowo wybudowanych dróg najwyższej klasy opłatą za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t” - informuje Ministerstwo Finansów. Docelowo wszystkie odcinki dróg klasy A i S, zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, są przeznaczone do objęcia opłatą elektroniczną.

Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie ubiegłego roku o ok. 1600 km.

W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.