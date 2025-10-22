Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA), poinformowała w środę, że Ford musi przeprowadzić zmasowaną akcję serwisową, która dotyczy 1 448 655 pojazdów w USA. Tym razem zawiodła kamera cofania. Zdiagnozowana usterka może wpłynąć na jakość wyświetlanego obrazu, który może być zniekształcony, przerywany lub pusty podczas cofania pojazdu.

Jak dodał amerykański organ regulacyjny, akcja serwisowa dotyczy m.in. takich pojazdów, jak Explorer, Escape, Mustang, niektóre modele Lincoln, Flex i Fiesta.

NHTSA podała też, że dealerzy Forda dokonają kontroli i w razie potrzeby bezpłatnie wymienią kamerę cofania na nową.

Wcześniej kamera cofanie też zawodziła

Na początku wrześnie z tego samego powody Ford zmuszony był przeprowadzić akcję serwisową, która obejmowała 1,5 mln samochodów. Wrześniowe wezwania dotyczyło pojazdów z roczników 2015–2019. Na liście znalazły się Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline i Ranger, poinformowała NHTSA.

Lista awarii Forda w tym roku jest coraz dłuższa

Z powodu wycieku płynu hamulcowego do serwisu wezwano około 500 tys. pojazdów.

do serwisu wezwano około 500 tys. pojazdów. Ponad 213 tys. pojazdów wezwano do warsztatu z powodu w adliwych świateł tylnych .

. 100 900 pojazdów wycofano z ruchu, z powodu ryzyka rozerwania poduszki powietrznej w momencie jej otwarcia.

W 355 tys. pick-upów pojawił się problem z wyświetlaczem na desce rozdzielczej.

694 271 samochodów typu crossover SUV, zagrożone były wyciekiem paliwa, z powodu wadliwych wtryskiwaczy.

W 850 318 pojazdach zawiodła pompa paliwa niskiego ciśnienia.

W 123 611 pojazdach zagrożonych było wyciekiem płynu z układu hamulcowego.

W 24 655 pojazdach podejrzewano usterkę modułu sterowania układem napędowym (PCM).

Około 1,5 miliona pojazdów wycofano z powodu usterki kamery cofania, która pokazywała zniekształcony lub pusty.

która pokazywała zniekształcony lub pusty. W 115 539 pojazdach podejrzewano wady, która może spowodować odłączenie się górnego wału kolumny kierowniczej.

W 332 778 pojazdach Ford Mustang zdiagnozowano problemy z niepewnymi pasami bezpieczeństwa.

W 291 901 półciężarówek typu super duty F-250, F-350 i F-450 wystąpił problem z wyświetlaczem kamery cofania.

Źródło: Reuters