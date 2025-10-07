Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) podała, że z powodu problemów z kamerą cofania Toyota, największy japoński producent samochodów, wycofuje 393 838 pojazdów w USA.

Jak zaznacza NHTSA, usterka kamery cofania może być powodem ograniczenia widoczności kierowców, co zwiększa ryzyko wypadku.

Reuters cytuje komunikat NHTSA, w którym regulator bezpieczeństwa motoryzacji informuje, że akcja serwisowa obejmuje kilka modeli, w tym niektóre modele Tundra, Tundra Hybrid z lat 2022–2025 oraz Sequoia Hybrid z lat 2023–2025.

Naprawa uszkodzenia ma polegać na aktualizacji oprogramowania wyświetlacza multimedialnego, które zostanie wykonane bezpłatnie.

Źródło: Reuters