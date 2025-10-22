Ocena Sejmu i Senatu

Jak wynika z badania, w październiku prace Sejmu pozytywnie oceniło 32 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do wrześniowego badania), negatywnie - 52 proc. (wzrost o 2 pkt proc.); 16 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 3 pkt. proc.).

Z kolei o pracach Senatu dobrze wypowiedziało się 35 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.). Negatywnie działania izby wyższej parlamentu oceniło natomiast 39 respondentów (bez zmian), a 26 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć” (spadek o 2 pkt proc.).

Ocena prezydenta Nawrockiego

W sondażu badani pytani byli również działalność prezydenta. Pozytywnie pracę Karola Nawrockiego oceniła w październiku ponad połowa badanych - 51 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a negatywnie - 26 proc. (bez zmian), a 23 proc. nie ma w tej sprawie zdania (wzrost o 3 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 13 października 2025 roku na próbie liczącej 901 osób (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 16,3 proc. – CAWI).