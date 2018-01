Wizz Air może osiągnąć liczbę 10 mln pasażerów w Polsce w 2018 r.



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Wizz Air zamierza zwiększyć liczbę miejsc dostępnych w lotach do i z Polski do 11 mln w 2018 r., co pozwoli na osiągnięcie liczby 10 mln pasażerów w naszym kraju, poinformował prezes Jozsef Varadi. W ubiegłym roku przewoźnik miał 8,1 mln polskich pasażerów przy 8,9 mln dostępnych miejsc w samolotach.

"W Polsce w 2017 r. mieliśmy dość znaczny wzrost o 17%, przewożąc 8,1 mln pasażerów. Będziemy nadal rozwijać nasz biznes - w 2018 r. zwiększymy o 24% liczbę dostępnych miejsc w samolotach do 11 mln" - powiedział Varadi podczas konferencji prasowej.

Dodał, że biorąc pod uwagę wskaźniki wypełnienia samolotów - ponad 90% w przypadku Polski w 2017 r. - w tym roku przewoźnik może osiągnąć liczbę 10 mln pasażerów, co będzie "kamieniem milowym" w polskim biznesie.

Wcześniej Wizz Air ogłosił, że w 2018 r. uruchomi w Polsce 19 nowych tras.

Do tej pory (od 2004 r.) Wizz Air przewiózł 56 mln osób w lotach do i z Polski. Na koniec ub.r. operował z 8 lotnisk w naszym kraju.

Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Centralnej i Wschodniej Europie. W 2017 r. miał 28,2 mln pasażerów.

(ISBnews)