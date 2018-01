Ponad trzy godziny trwało w środę w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Udział w nim wzięła minister edukacji narodowej Anna Zalewska, a także m.in. przewodniczący Branży Nauki i Oświaty FZZ Sławomir Wittkowicz i wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński.

"Gdyby jednym zdaniem ocenić to, co się wydarzyło, to po prostu się spotkaliśmy. Niestety z tego niewiele wynika dla nauczycieli, dla pracowników oświaty, bo podstawowy postulat, który został zgłoszony w stanowisku do pani minister przez FZZ i ZNP, czyli wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia tego roku o 15 proc. właściwie został wysłuchany i na tym się zakończyło" - poinformował dziennikarzy Baszczyński.

Zapowiedział, że 12 lutego odbędzie się spotkanie prezydium ZNP. Zdaniem Baszczyńskiego prezydium zapewne podtrzyma swoje żądanie. Dodał, że ZNP po raz kolejny zwróci się w liście o spotkanie w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

"Pracę w tym zespole traktujemy w tej chwili bardziej jak klub dyskusyjny i to zostało też wyartykuowane, że jest to forum, na którym możemy spotykać się z przedstawicielami ministerstw, korporacji samorządowych, partnerów społecznych. Natomiast nie jest to gremium na żadnym etapie decyzyjne, co pani minister udowodniła forsując jednostronnie ustawę o finansowaniu zadań oświatowych" - ocenił Wittkowicz.

Zapowiedział, że związki przed każdym posiedzeniem zespołu będą domagać się od minister Zalewskiej "spotkań ze wszystkimi związkami zawodowymi na tematy, które nas interesują". "Dzisiaj to jest jeden temat, który nas interesuje tj. realny wzrost wynagrodzeń nauczycieli" - powiedział Wittkowicz.

