Śnieżka może objąć akcje Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów



Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Śnieżka rozważa przeprowadzenie inwestycji poprzez objęcie akcji nowej emisji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), poinformowała spółka. NWZ RFFiL podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 2,5 mln akcji imiennych serii E, podano także.

"Fabryka Farb i Lakierów 'Śnieżka' rozważa przeprowadzenie inwestycji poprzez objęcie akcji nowej emisji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w przypadku skierowania do emitenta przez zarząd spółki oferty objęcia akcji serii E" - czytamy w komunikacie.

Akcje imienne serii E RFFiL, o wartości nominalnej 1 zł są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena emisyjna akcji serii E jest równa ich wartości nominalnej, dodano.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.



(ISBnews)