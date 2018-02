Best wydłużył zapisy w ramach emisji obligacji o wartości 30 mln zł do 27 lutego



Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Best wydłużył zapisy w ramach emisji obligacji do 27 lutego br., poinformowała spółka. Pierwotnie przyjmowanie zapisów miało zakończyć się 16 lutego.

"Otrzymaliśmy sygnały od wielu inwestorów, że chcieliby złożyć zapisy w emisji obligacji Grupy Best z prośbą o wydłużenie terminu przyjmowania zapisów. Od stycznia bieżącego roku obowiązuje w Polsce MiFID II, co wymaga od inwestorów spełnienia dodatkowych wymogów formalnych. Zależy nam, by dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych inwestycją w nasze papiery dłużne - zwłaszcza, że zaoferowane oprocentowanie i warunki emisji są w naszym przekonaniu bardzo atrakcyjne. Wydłużenie terminu zapisów pozwoli spółce na efektywne uplasowanie emisji i tym samym dalszy dynamiczny rozwój" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje Best w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank - Biuro Maklerskie, podano także.

"Obligacje Best serii T2 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst" - przypomniano w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)