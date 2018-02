Cormay przeanalizuje warianty pozyskania finansowania, m.in. emisję akcji



Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - PZ Cormay przeanalizuje ewentualne warianty pozyskania finansowania w związku z koniecznością kontynuowania programu inwestycyjnego grupy, w tym prywatnej emisji akcji, podała spółka. Decyzje w tej sprawie powinny zostać podjęte w ciągu dwóch miesięcy.

"W następstwie przeprowadzonej na posiedzeniu rady nadzorczej emitenta dyskusji, podjął kierunkową decyzję o przeanalizowaniu ewentualnych wariantów pozyskania finansowania w związku z koniecznością kontynuowania programu inwestycyjnego grupy kapitałowej emitenta (grupa), przede wszystkim w zakresie dokończenia projektów strategicznych, tj. własnych analizatorów biochemicznych i hematologicznych" - czytamy w komunikacie.

W opinii zarządu, jednym z możliwych sposobów pozyskania środków finansowych jest emisja akcji emitenta w modelu subskrypcji prywatnej dokonywanej w ramach kapitału docelowego, przy założeniu wprowadzenia odpowiedniego upoważnienia do statutu emitenta, zaznaczono również.

"Zarząd nie wyklucza przy tym innych możliwości finansowania. Wspomniany wariant finansowania zostanie poddany dalszej analizie, w szczególności pod kątem wszelkich niezbędnych uwarunkowań i założeń związanych z jego ewentualną realizacją, mając na uwadze potrzebę wypracowania ustaleń m.in. co do zmiany statutu, określenia inwestorów, do których skierowana zostać może subskrypcja, a także proponowanych warunków/parametrów emisji" - czytamy dalej.

W wyniku zakończenia tych działań emitent może podjąć decyzję o rozpoczęciu wdrożenia danego modelu albo o podjęciu innych działań co do pozyskania finansowania przez grupę, wskazano także.

"Wedle szacunków emitenta, decyzja taka będzie mogła zostać podjęta w ciągu dwóch najbliższych miesięcy, a informacja o niej zostanie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa" - podano w informacji.

Zarząd emitenta rozważa również: (1) możliwość, by emisja akcji emitenta była środkiem pozyskania finansowania potrzebnego do delistingu (zakończenia notowań akcji w zorganizowanym obrocie) spółki zależnej od emitenta, tj. Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria, której akcje notowane są obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, połączonego z nabyciem przez emitenta nieposiadanej dotychczas (bezpośrednio ani pośrednio poprzez akcje własne Orphée SA) części kapitału akcyjnego Orphée SA, a także (2) doprowadzenie do emisji akcji emitenta w ramach przyszłego ewentualnego programu motywacyjnego dla zarządu i kadry menedżerskiej emitenta, wymieniono w komunikacie.

"Również powyższe zagadnienia zostaną poddane przez emitenta dalszej analizie, a informacje o ewentualnych dalszych decyzjach emitenta w tym zakresie zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa" - podsumowano w informacji.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)