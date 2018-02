Mowa o trasie Go Highway z Odessy i Mikołajowa do granicy z Polską, którą następnie można będzie dotrzeć do Gdańska. Jej długość na terytorium Ukrainy wynosi 1088 kilometrów.

Sprawę finansowania budowy tej drogi Omelan omawiał we wtorek w Kijowie z dyrektorem generalnym Komisji Europejskiej ds. mobilności i transportu Henrikiem Hololeiem.

"Usłyszeliśmy o gotowości częściowego sfinansowania budowy Go Highway – naszego projektu, który połączy Bałtyk z Morzem Czarnym – z pomocą jednego z instrumentów finansowych UE" – powiedział Omelan.

Nowa autostrada ma powstać na istniejących już na Ukrainie trasach i prowadzić do Odessy od granicy z Polską przez Lwów i Tarnopol. Jej dalsza część będzie przechodzić przez Chmielnicki i Winnicę, by w Humaniu połączyć się z trasą Kijów-Odessa.

Całkowita wartość projektu ma wynieść 1 miliard euro – poinformowała ukraińska państwowa agencja informacyjna Ukrinform.

