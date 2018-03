Zysk EBITDA Biedronki wzrósł o 13,8% r: r do 805 mln euro w 2017 r.



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Biedronka odnotowała 805 mln euro zysku EBITDA w 2017 r., co oznacza wzrost o 13,8% r/r, podał właściciel sieci Jeronimo Martins (JM).

"Biedronka odnotowała EBITDA w wysokości 805 mln euro, co oznacza wzrost o 13,8% w porównaniu z 2016 r. (+11% przy stałym kursie wymiany). Osiągnięcia te są wynikiem solidnego wzrostu sprzedaży w porównywalnych sklepach (LFL) oraz podtrzymania standardów działalności niezbędnych dla zagwarantowania skuteczności struktury kosztowej" - czytamy w komunikacie.

Marża EBITDA Biedronki wyniosła w ub.r. 7,3% wobec 7,2% w 2016 r. (w przypadku całej grupy było to odpowiednio: 5,7% wobec 5,9%, podano także.

Grupa Jeronimo Martins odnotowała wzrost zysku EBITDA o 7% r/r do 922 mln euro w 2017 r.

Całkowita sprzedaż Biedronki wzrosła o 13,2% do 11 075 mln euro (o 10,4% w złotych), zaś dla całej grupy Jeronimo Martins - o 11,1% do 16 276 mln euro), przy czym wzrost w porównywalnych sklepach (like-for-like, LFL) wyniósł 8,6% liczony w złotych (dla całej grupy: 6,6%).

Na koniec 2017 roku sieć Biedronka liczyła 2 823 sklepów, tj. o 101 więcej niż rok wcześniej. Powierzchnia sklepów wzrosła do 1,86 mln m2 z 1,77 mln m2 na koniec 2016 r.

(ISBnews)