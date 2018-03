Lotos Upstream rozpoczął działalność operac., celem podwojenie wydobycia grupy



Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Spółka Lotos Upstream rozpoczęła działalność operacyjną, a w skład jej grupy kapitałowej weszły Lotos Norge oraz Lotos Geonafta poinformowała Grupa Lotos. Wkrótce grupę kapitałową Lotos Upstream zasili Baltic Gas, a w planach jest poszerzenie działalności, w pierwszej kolejności o teren Brytyjskiego Szelfu Kontynentalnego, aby docelowo podwoić wielkość wydobycia Lotosu, dodano.

"Lotos Upstream możemy nazwać organizacją parasolową. Naszym zadaniem jest bowiem otoczenie nadzorem oraz sprawne zarządzanie całą międzynarodową działalnością wydobywczą Lotosu. To właśnie tu podejmowane będą teraz strategiczne decyzje dotyczące kierunków inwestycji, powiększaniu portfela aktywów oraz maksymalizacji jego wartości" - powiedział prezes Lotos Upstream Gavin Graham, cytowany w komunikacie.

Lotos Upstream zarejestrowano w pierwszej połowie 2017 roku. Powstała ona w ramach reorganizacji segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Lotos. 20 października na stanowisko prezesa powołano Gavina Grahama, doktora geologii z ponad 35-letnim doświadczeniem w branży naftowej. W lutym 2018 roku zatrudniono 9 osób, które pełniły dotychczas analogiczne funkcje w strukturach Lotos Petrobaltic. To właśnie od tej spółki Lotos Upstream przejął kwestie strategii i rozwoju biznesu, nadzór właścicielski oraz nadzór nad realizacją zagospodarowania złóż (w gestii Lotos Petrobalticu nadal leży eksploatacja złóż B3 i B8 znajdujących się pod dnem Morza Bałtyckiego), podano także.

"Poprzez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Lotos Upstream realizowane będzie ok. 90% inwestycji w segmencie, określonych w strategii Grupy Lotos na poziomie minimum 3 mld zł. W planach jest rozszerzenie działalności na nowe kraje. Biorąc pod uwagę 10-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w Norwegii, priorytetem jest sąsiadujący z tym krajem teren Brytyjskiego Szelfu Kontynentalnego" - czytamy w komunikacie.

Lotos Upstream finalizuje również przejęcie udziałów w spółce Baltic Gas realizującej projekt B4/B6, dodano.

"Fundamentem, na którym wyrosła spółka Lotos Upstream, była prowadzona od wielu lat z powodzeniem działalność spółki Lotos Petrobaltic. W Lotosie już dawno zrozumiano, że doświadczenia należy zdobywać również poza wodami Morza Bałtyckiego. Lotos Petrobaltic rozwijał więc swój międzynarodowy portfel poprzez współpracę z silnymi partnerami. W Lotos Upstream zamierzamy kontynuować tę strategię, wychodząc z założenia, że najszybszym sposobem na zwiększenie własnych możliwości i budowanie brakujących kompetencji jest korzystanie z umiejętności i doświadczeń innych" - dodał Graham.

Możliwość wymiany doświadczeń z największym i najbardziej doświadczonym operatorem na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, firmą Statoil, pozwoliła Lotosowi poznać realia prowadzenia działalności gospodarczej w Norwegii. Stanowi to naturalny punkt wyjścia do rozszerzenia prowadzonych działań na teren Brytyjskiego Szelfu Kontynentalnego poprzez zagospodarowanie transgranicznych pól Utgard i Peik, które zostaną włączone odpowiednio do centrów Sleipner i Heimdal, co pozwoli na wydłużenie okresu ich eksploatacji o około pięć lat, dodano.

Spółka deklaruje, że planuje w przyszłości podwoić wydobycie, zostać operatorem na Morzu Północnym, maksymalnie zwiększyć wartość działalności prowadzonej na Litwie i wdrażać nowe koncepcje na potrzeby złóż położonych pod dnem Morza Bałtyckiego i innych niewystarczająco rozpoznanych złóż na terenie Polski, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)