Play rozszerzył ofertę Play Ubezpieczenia o produkty dla klientów biznesowych



Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Play rozszerzył ofertę w ramach uruchomionego pod koniec ub.r. mobilnego marketu ubezpieczeniowego o produkty dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podał operator.

"Doświadczenie ostatnich tygodni pokazało nam, że również klienci korzystający z taryf biznesowych aktywnie ściągają aplikację i próbują kupować produkty w Play Ubezpieczenia. Dotychczas było to formalnie niemożliwe. Dlatego też rozszerzamy naszą ofertę o możliwości kupowania naszych produktów przez klientów biznesowych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i będących jej właścicielem" - powiedział Rafał Bednarski z Play Ubezpieczenia, cytowany w komunikacie.

Operator udostępnił swoim klientom aplikację na smartfony z systemem android i iOS, za której pośrednictwem klient może w kilku krokach wykupić interesującą go polisę.

"Tym samym teraz oferta Play Ubezpieczenia dostępna dotychczas tylko dla klientów indywidualnych, korzystających z usług abonamentowych w Play, rozszerzona zostaje o ubezpieczenia indywidualne dla klientów biznesowych. Składki ubezpieczeniowe tak samo jak taryfy indywidualne, są doliczane do comiesięcznych rachunków od Play za wykupione usługi telekomunikacyjne" - czytamy dalej.

Produkty ubezpieczeniowe dostępne w markecie ubezpieczeniowym są dostarczane przez największe działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeń.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)