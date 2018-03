Źródło: PAP

Gang przemytników użył dronów do zawieszenia dwóch 200-metrowych kabli pomiędzy budynkami znajdującymi się z jednej strony granicy w Hongkongu, a z drugiej w Shenzhen - poinformował w sobotę portal money.cnn.com. Torby ze smartfonami przymocowano do kabli i transportowano do Shenzhen.