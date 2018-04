Multimedia Polska otrzymały 1 545 mln zł kredytów z Credit Agricole



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Multimedia Polska zawarły z Credit Agricole CIB oraz Credit Agricole Bank Polska jako pierwotnymi kredytodawcami umowę kredytu terminowego na łączną kwotę 1 515 mln zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zadłużenia spółki oraz jej akcjonariuszy, a także umowę kredytu obrotowego na kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb, podała spółka.

"Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę zależną od wskaźników finansowych. Ostateczna data spłaty kredytów nastąpi po 6 latach" - czytamy w komunikacie.

Na początku marca br. spółka poinformowała, że planuje zorganizować refinansowanie zobowiązań spółki, w tym wcześniejszego wykupu obligacji serii MMP004100520.

Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce.

(ISBnews)