Unibep ma umowę na budynki mieszkalne w Warszawie za ok. 50 mln zł netto



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy J. Kaczmarskiego w Warszawie za ok. 50 mln zł netto, podała spółka.

"Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Służewiec' z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest realizacja dwóch 11-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek C i budynek B) z usługami w parterze wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym. W budynku C znajdą się 93 lokale mieszkalne, 5 lokali usługowych oraz 101 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Z kolei w budynku B zrealizowanych zostanie 68 lokali mieszkalnych, 4 lokale usługowe oraz 79 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Przedmiot umowy obejmuje również realizację zieleńca" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2018 r., a zakończenie, odpowiednio dla budynku C – w III kwartale 2019 r. oraz budynku B – w IV kwartale 2019 r., podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)