Zysk operacyjny wyniósł 68,87 mln zł wobec 92,71 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 456,24 mln zł w 2017 r. wobec 1 271,84 mln zł rok wcześniej.



Raportowany zysk netto w 2017 roku wyniósł 70,7 mln zł, co oznacza spadek o 21% w stosunku do poprzedniego roku. W porównaniu do 2011 roku zysk netto wzrósł o 61%, podano także.

"Zysk EBITDA wyniósł 97 mln zł, co oznacza spadek o 16% w stosunku do 2016 roku. Głównymi czynnikami, które negatywnie wpłynęły na wyniki w 2017 roku były duża zmienność rynkowa w zakresie cen sprzedaży wyrobów i zakupu surowców oraz wolniejszy od planowanego rozwój operacyjny nowego zakładu produkcyjnego na Węgrzech. Pomimo spadku zysku EBITDA w 2017 roku był to trzeci najwyższy co do wysokości wynik w historii grupy Alumetal" - czytamy w raporcie

"W związku z faktem, iż przychody ze sprzedaży segmentu stopy odlewnicze stanowią około 97% przychodów grupy w 2017 roku, to właśnie ten segment decyduje o obliczu wyników grupy. Niemniej jednak w innych segmentach (topniki oraz sole, pozostałe) wyniki również są pozytywne. Dzięki dobrej sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym oraz dostępności nowych zdolności produkcyjnych w węgierskim zakładzie wolumen sprzedaży grupy wzrósł o 10% w 2017 roku. W stosunku do 2011 roku wolumen sprzedaży wzrósł o 100%" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 40,14 mln zł wobec 77,45 mln zł zysku rok wcześniej.Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.(ISBnews)