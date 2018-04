Wiceminister finansów wziął w poniedziałek udział w otwarciu II Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

W swoim wystąpieniu podkreślał, że ma świadomość, iż ostatnio mieliśmy do czynienia z "falą" zmian w systemie podatkowym. Jak jednak wyjaśniał, wynikało to z tego, że według obecnego kierownictwa resortu finansów "przez poprzednie dwie kadencje doszło do rozszczelnienia systemu podatkowego", więc "trzeba było dokonać zmian w tym obszarze".

To wszystko, jak dodał, "odbyło się bez szkody dla wzrostu gospodarczego".

Mówiąc o podatku VAT, zaznaczył, że celem zmian było uszczelnienie systemu, co "raczej się udało". Teraz mają być przeprowadzane w systemie VAT "zmiany punktowe", a także upraszczające, likwidujące "biurokratyczny narzut".

Planowane jest także zmniejszenie liczby towarów z obniżoną stawką. "Jest zidentyfikowanych 240 kategorii, które mają przywilej stawki obniżonej i chcemy zredukować to czterokrotnie, do mniej więcej 60" - informował Gruza. Stawka podstawowa VAT wynosi obecnie 23 proc., a obniżona 8 proc.

Część swojego wystąpienia poświęcił podatkom dochodowym, zwłaszcza CIT.

"Podatek ten, zwłaszcza od korporacji międzynarodowych, ma bardzo wiele elementów ocennych, wiele subtelności transgranicznych. To wszystko powoduje istotny ciężar położony na warstwę ludzką po stronie administracji. Z kolei państwo sobie zdajecie sprawę, że wynagrodzenia w administracji często nie odpowiadają kwalifikacjom, które są konieczne, by o tych sprawach, jak równy z równym, urzędnik rozmawiał z korporacją. To powoduje, że niestety jest dosyć duża łatwość w przesuwaniu ciężaru rozpoznawania dochodów z takich jurysdykcji jak Polska, do jurysdykcji o atrakcyjnych systemach podatkowych" - powiedział Gruza.

Dodał, że próbuje z tym walczyć kompleksowa zmiana w systemie podatków dochodowych, która weszła w życie 1 stycznia br.

Gruza zaznaczył też, że już w tej chwili nie ma możliwości dalszego poprawiania ustawy o CIT, tylko trzeba ją napisać od nowa.

Zdaniem Gruzy również podatek od nieruchomości jest "antyinwestycyjny i nielogiczny w wielu sprawach", więc resort finansów zastanawia się nad zmianami w tym podatku.

Wiceszef MF mówił też o pracach nad nową ordynacją podatkową, które prowadzi powołana do tego celu komisja kodyfikacyjna. Po uwzględnieniu uwag resortu prace te, zapowiedział, skończą się być może do jesieni.

Gruza zwracał też uwagę na instytucję Rzecznika Praw Podatnika, której powołanie, jego zdaniem, jest potrzebne, wobec licznych zmian w systemie podatkowym.

Rzecznik, jak dodał, ma reprezentować interesy podatników w relacji z organami skarbowymi, wyłapywać sygnały o złych decyzjach podatkowych i wyjaśniać, dlaczego do nich doszło. To z kolei ma posłużyć MF do ewentualnych zmian w systemie. "Myślę, że to dosyć nowatorskie rozwiązanie" - mówił Gruza. Powołanie Rzecznika Praw Podatnika zapowiadała minister finansów Teresa Czerwińska.

