Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przewodniczący klubu RdO, Krzysztof Drynda przedstawił założenia uchwały, której projekt może być głosowany na najbliższej sesji rady miasta. Celem nowego prawa ma być poprawa estetyki zabudowy miejskiej Opola.

"Zwolnienie z podatku dotyczyłoby właścicieli budynków mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych i użytkowych pod warunkiem, że są wpisane do rejestru zabytków. Zwolnienie przysługiwałoby podatnikom, którzy zakończą remont elewacji budynku po wejściu uchwały w życie. Ulga ma obowiązywać przez pięć lat, a jej wysokość nie może przekroczyć połowy kosztów remontu. Ograniczyliśmy także czas obowiązywania zwolnienia, by zmobilizować właścicieli do działania" - wyjaśniał Drynda.

Według Dryndy, taka forma pomocy może być zachętą głównie dla wspólnot mieszkaniowych, dla których koszt odnowienia elewacji często jest spychany na dalszy plan w wydatkach remontowych.

"Z ulgi wyłączone są domy jednorodzinne, ponieważ głównym adresatem są właściciele kamienic wielorodzinnych, których wygląd kształtuje estetykę głównych szlaków komunikacyjnych miasta. Chcemy, by Opole ładniało, a jednym ze sposobów na to jest zachęcenie właścicieli domów wielorodzinnych do zadbania o ich wygląd" - wyjaśnia Drynda.

Radna Justyna Soppa przypomniała, że dzięki wcześniejszym inicjatywom RdO rada przystąpiła do stworzenia uchwały krajobrazowej, a RdO od pewnego już czasu promuje ideę stworzenia "Salonu miasta" przez wyłączenie z ruchu samochodowego ulic wokół rynku.

Podczas ostatniej sesji radnym RdO, przy wsparciu radnych PiS i PO udało się przeforsować uchwałę o bezpłatnych przejazdach autobusami MZK dla właścicieli samochodów z osobą towarzyszącą i dziećmi w celu poprawy jakości powietrza w stolicy regionu i zachęcenia do zmiany nawyków przy poruszaniu się po mieście.