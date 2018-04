Ten Square Games: Przychody z 'Fishing Clash' wzrosły o 40% m: m w I poł. IV



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Gra "Fishing Clash" osiągnęła 2,2 mln zł przychodów w okresie 1-15 kwietnia, co oznacza wzrost o 40% m/m, poinformowało Ten Square Games, prezentując wstępne szacunki.

"'Fishing Clash' kontynuuje dynamiczny wzrost popularności i monetyzacji. W ciągu piętnastu dni kwietnia, tylko dzięki tej produkcji osiągnęliśmy 2,2 mln zł przychodów, czyli o 40% więcej niż w analogicznych dniach marca. Równocześnie to wynik na poziomie przychodów wypracowanych w całym lutym" - poinformował wiceprezes Arkadiusz Pernal, cytowany w komunikacie spółki.

Dodał, że wraz ze wzrostem popularności nowego tytułu, spółka zwiększa intensywność kampanii marketingowych, które zwracają się w relatywnie krótkim czasie i pomagają w budowaniu bazy aktywnych graczy.

Spółka podała, że przychody "Fishing Clash" w pierwszej połowie marca wyniosły 1,6 mln zł, a w drugiej połowie ubiegłego miesiąca już 2 mln zł.

W ramach trwającej oferty publicznej, spółka oferuje 2 021 250 akcji serii A, stanowiących 27,8% kapitału i głosów. Do obrotu na GPW wprowadzone mają zostać wszystkie 7 275 000 akcje serii A. Oferującym jest Haitong Bank. Zgodnie z harmonogramem, zapisy inwestorów indywidualnych trwają do 18 kwietnia. 20 kwietnia nastąpi publikacja ostatecznej ceny i liczy akcji oferowanych; w dniach 20-24 kwietnia potrwają zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych, a 25 kwietnia odbędzie się przydział akcji oferowanych.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play).

(ISBnews)