BZ WBK zaproponował w projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 16 maja zmianę nazwy na Santander Bank Polska S.A. oraz zmianę siedziby rejestrowej na Warszawę. Wniosek w tej sprawie został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po przyjęciu stosownej uchwały przez akcjonariuszy, bank złoży wniosek do sądu rejestrowego.



"Od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym bank będzie działał pod nową nazwą – Santander Bank Polska S.A. Bank zakłada, że nową nazwą będzie posługiwał się od września br." - czytamy w komunikacie.



BZ WBK wskazał, iż w strategii określił m.in., że chce być jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce, mocniej kojarzyć się z nowoczesnością, innowacją, szybciej i elastyczniej dopasować się do dynamiki zmian rynkowych, oczekiwań i potrzeb klientów, zachowując przy tym lokalny charakter. Stąd intencja, aby działać pod nazwą Santander Bank Polska.



"Dzięki nawiązaniu do nazwy jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek bankowych w Europie i na świecie, klienci naszego banku jeszcze silniej odczują przynależność do dużej międzynarodowej grupy finansowej. Bank już dziś udostępnia swoim klientom wiele rozwiązań, wypracowanych wspólnie z Grupą, oparciu o jej międzynarodowe doświadczenia, wiedzę ekspertów i potencjał rynkowy. Przykładem jest portal SantanderTrade dla eksporterów czy wprowadzone ostatnio szybkie przelewy międzynarodowe oparte o technologię blockchain – Santander One Pay FX. Wsparcie i siła Grupy będą szczególnie odczuwalne w obszarze digitalizacji i transformacji cyfrowych" - czytamy również.



Proces zmiany marki bank rozpocznie w III kwartale br., po dokonaniu stosownych wpisów w KRS, dotyczących zarówno nazwy, jak i siedziby, podsumowano.



Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.



BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW.



