„Doszło do błędu ludzkiego i pomyłki przy rozładunku cysterny z AdBlue na stacji. Jesteśmy w trakcie wyjaśniania tej sytuacji. Podejmiemy wszelkie kroki, by do takich zdarzeń nie dochodziło w przyszłości” – poinformowała PAP rzecznik prasowy BP Europa SE oddział w Polsce Magdalena Kandefer-Kańtoch.

Do zdarzenia doszło 10 kwietnia na stacji partnerskiej BP przy ul. Złotej w Kaliszu.

„Potwierdzam, że doszło do zmieszania paliwa 95 i 98 z dodatkiem AdBlue. Natychmiast po zauważeniu tego faktu sprzedaż paliw została wstrzymana, a zmieszane paliwo wypompowane i zastąpione prawidłowym produktem”– wyjaśniła rzecznik.

Do benzyny został dodany ulepszacz, który stosowany jest w paliwach dla pojazdów ciężarowych. Zmieszaną benzynę zdążyło zatankować - według ustaleń firmy - 19 kierowców. Pierwsi z nich zareagowali natychmiast, gdy po opuszczeniu stacji paliw ich auta się zatrzymały.

„Stacja zareagowała od razu, proaktywnie informując tych klientów, którzy zatankowali zmieszane paliwo o problemie oraz udzielając im pomocy i kierując ich samochody do warsztatów. Dodatkowo zabezpieczony został monitoring ze stacji w celu weryfikacji poszczególnych tankowań. Przykro nam, że doszło do takiego incydentu” – podkreśla rzecznik.

Dodała, że ubezpieczyciel ustala straty, wszystkim klientom, którzy zatankowali zmieszany produkt zostaną zwrócone koszty napraw aut.

„Planujemy też dodatkowe rekompensaty poszkodowanym klientom w formie kart upominkowych” – powiedziała Magdalena Kandefer-Kańtoch.(PAP)

autor: Ewa Bąkowska

edytor: Anna Mackiewicz