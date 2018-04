Premier przypomniał, że prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Waszyngtonie mówił o wydatkach na obronność. W tym kontekście pochwalił Polskę, która "płaci nawet więcej, niż się od niej oczekuje".

"To jest wyraźny dowód na to, że jesteśmy bardzo ważnym państwem członkowskim sojuszu transatlantyckiego i że poprzez zakupy takie jak tarcza antyrakietowa, zakupy (systemu - PAP) Patriot, podnosimy nasze bezpieczeństwo w sposób bezprecedensowy" - mówił Morawiecki.

Jak zaznaczył, polski rząd jest w stanie przeznaczać środki na bezpieczeństwo, ale także na potrzeby os. niepełnoprawnych i służbę zdrowia, dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość "obiecało uszczelnienie podatkowe". "Poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów, zwłaszcza informatycznych, takich jak jednolity plik kontrolny, podzielona płatność, dodatkowe badanie ruchu na rachunkach firm, w Ministerstwie Finansów uszczelniliśmy system podatkowy w sposób bezprecedensowy" - podkreślił premier.

Morawiecki zwrócił uwagę, że "w ciągu jednego roku z podatków spłynęło więcej o 40 mld zł". "To dzięki temu - ja nazywam to efektem Prawa i Sprawiedliwości. Nie było by tego bez zmiany rządu" - ocenił szef rządu.(PAP)

autor: Marek Sławiński