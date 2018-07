GUS: Zbiory zbóż podstawowych i mieszanek spadną szacunkowo o ok. 14% r: r w br.



Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Zbiory zbóż podstawowych oraz mieszanek zbożowych mogą wynieść w tym roku 24 mln ton, co oznaczałoby spadek o około 14% wobec ubiegłorocznego poziomu, szacuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Szacuje się, że zbiory zbóż podstawowych z mieszankami będą o ok. 14% mniejsze od ubiegłorocznych i wyniosą ok. 24,0 mln ton" - czytamy w komunikacie.

GUS ocenia zbiory rzepaku i rzepiku na ponad 2,2 mln t, tj. o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.

Z kolei produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ok. 4,2 mln ton, tj. mniej o 8% wobec roku ubiegłego, podano także.

"Przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ponad 4,2 mln t, tj. o ponad połowę więcej od bardzo niskich zbiorów ubiegłorocznych" - napisał dalej Urząd.

GUS podał też, że zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się szacuje się na ponad 0,6 mln t, tj. o około 25% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

(ISBnews)