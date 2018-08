Koszt ryzyka Banku Pekao w II półr. będzie zbliżony do poziomu z I połowy br.



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje, że koszty ryzyka w II połowie roku będą podobne do zanotowanych w I półroczu, poinformował wiceprezes Marek Lusztyn.

"Nie spodziewamy się istotnych zmian kosztów ryzyka i utrzymania w II połowie roku poziomu, który nie różni się w istotny sposób od poprzednich kwartałów. Chciałbym jednak podkreślić, że jesteśmy blisko górki cyklu gospodarczego i te poziomy z ostatnich kwartałów są poziomami rekordowo niskimi" - powiedział Lusztyn podczas konferencji prasowej.

Koszt ryzyka wyniósł 0,35% w II kw. wobec 0,36% kwartał wcześniej i 0,35% w II kw. 2017 r.

Bank podał, że stabilny poziom kosztu ryzyka odzwierciedla wysoką jakość kredytów detalicznych i korporacyjnych.

Koszty operacyjne Pekao wzrosły o 4,8% w I półroczu w warunkach porównywalnych i wyniosły 1,75 mld zł. W samym II kw. koszty wyniosły 902 mln zł i były wyższe o 4,8% r/r.

Prezes Michał Krupiński poinformował, że bank nie oczekuje w kolejnych kwartałach nieprzewidzianych kosztów jednorazowych.

"Nie zakładamy, abyśmy byli zaskakiwaniu w kolejnych kwartałach jakimiś kosztami jednorazowymi" - powiedział prezes.

"Podtrzymujemy nasz guidance dotyczący obniżenia wskaźnika kosztów do dochodów do poziomu poniżej 40% w 2020 roku" - dodał.

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)